Merepäevad on jälle kõvasti kasvanud

Merepäevad kestavad 15.–18. juulini viies sadamas: Vanasadamas, Lennusadamas, Haven Kakumäel, Noblessneri sadamas ja Pirita jahisadamas. Need kuupäevad on valitud just The Tall Ships Racest arvestades.

«Regatt The Tall Ships Races on 1956. aastal alanud purjeõpperegatt, mille eesmärk on viia 15–25 aasta vanused noored merele purjetama ning õpetada neile sellega eluks vajalikke oskusi,» rääkis Eesti Noorte Purjeõppeseltsi juhatuse liige Madis Rallmann.

«See laevastik on väga kirju. Seal on üle saja aasta vanuseid suuri klassikalisi purjelaevu ja samas ka moodsaid jahte. Praeguse seisuga teame, et tuleb vähemalt 24 laeva. Osa on üle saja meetri pikad, osa 12 meetri pikkused,» lisas ta.

Merepäevade suurim külaline on regatil osalev 117,5 meetrit pikkune neljamastiline purjelaev STV Sedov, mis valmis 1921. aastal Kielis. Merepäevadel seisab Sedov Vanasadama kruiisikai ääres.

Suuruselt järgmine on 109 meetri pikkune purjeõppelaev Mir Peterburist. 1989. aastal ehitatud Mir on Admiral Makarovi mereakadeemia õppelaev, millel saavad merepraktikat ainult akadeemia parimad.

Esimesed regatist osa võtvad laevad peaksid Tallinna jõudma pühapäeva, 16. juuli hilisõhtul, kui Lennusadamas on käimas traditsiooniline öölaulupidu. «Kui mõned suuremad purjelaevad saabuvad, siis on ju kena, kui neid sellise rahvakogunemisega tervitame. Aga see, kas nad jõuavad selleks ajaks, selgub 24 tundi enne pidu,» ütles meremuuseumi direktor Urmas Dresen.

Ta lisas, et Lennusadamas saab ka tänavu näha viikingeid koos nende käsitöö, võitlusoskuste ja kõige muuga. «Lennusadamas on koha leidnud Tallinn Race, mis on meie alalt kenasti vaadeldav. Tänavu on sinna lubanud tulla ka sellised laevad, mis ei olegi merega nii väga tihedas kokkupuutes, vaid pigem lendavad ehk Flying Phantom,» lausus Dresen.

Lennusadama naabruses asuvas Noblessneris on merepäevade üritused 15. juulil. «Oleme endale külla kutsunud Intsikurmu festivali ja «Tour d’ÖÖ» jalgratturid. Programm algab kell 12 päeval ja kestab kaheni öösel. Ainult üheks päevaks tehakse lahti kaks kohta, kuhu inimesed muidu ei pääse. Üks neist on Noblessneri ellingupark ehk suur muruplats tehaste taga, kuhu ehitatakse suur lava. Toome kohale parimad tänavatoidu tegijad ja head esinejad,» lubas Noblessneri sadama turundusjuht Ann Virkus.

«Ja ainult üheks päevaks avame Eesti kõige mereäärsema kortermaja. Laseme inimesed sinna sisse, küpsetame värskeid kukleid. Seal on DJd, elav muusika, kokanduskool lastele ja palju muud. Klassikasõpradele on valukojas suur klassikakontsert, kus astub üles Kiievi tipptasemel sümfooniaorkester,» lisas ta.

Sel aastale esimest korda merepäevadel osalev Haven Kakumäe sadam korraldab Eestis esimesena Speed Race’i. «See on erinevate purjekate kiirustest. Alustame Optimistidega ja lõpetame kiirete kaatritega,» rääkis Haven Kakumäe sadama tegevjuht Neeme Kaarma. «Meil on külas ka üritus nimega «Meresõber» ja koos meie enda purjekooliga pakume lastele terve nädala jooksul võimalust saada purjetamise ning mereohutuse algteadmisi. Meil on ka merepäästeõppused, kuhu on kaasatud ka helikopterid ja merevägi ja meie asukoha tõttu on ka helikopteriga merest päästmine publikule hästi vaadeldav.»

Merepäevad lõpetab aga suurejooneline eskaadrisõit, millega regati The Tall Ships Races laevad suunduvad siit edasi Turusse, teised laevad aga pöörduvad pärast tagasi Tallinna.