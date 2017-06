Reformierakonna valimislubadus maksab 25–30 miljonit eurot

Klaasi sõnul võimaldab uus kultuurikeskus tuua Tartusse rahvusvahelisi näitusi, samuti oleks seal ruumi Tartu muuseumide väljapanekutele. Keskuses saaks kasutada raamatukoguteenuseid ja leiaks tegevust noorsugu. Koos keskusega saaks uue ilme ka park.

«Tartu kunstimuuseumil on väga rikkalik kogu, aga tingimused maalide näitamiseks on kitsad. Uus keskus võimaldaks teistelgi muuseumidel tuua Tartusse rahvusvahelisi näitusi. Ka linnaraamatukogu on ruumikitsikuses, sest tema tegevus on laiem kui raamatute laenutamine,» selgitas Klaas.

Uus hoone ei tähenda siiski seda, et juba aastaid uut maja oodanud Oskar Lutsu nimeline linnaraamatukogu saaks omale päris uue kodu. «Näeme seda, et raamatukogu jääb tegutsema oma praegustesse ruumidesse, aga uus maja loob lihtsalt uusi võimalusi,» lausus Klaas.

Samamoodi ei lahenda kultuurikeskus Annelinna noortekeskuse probleemi. «Ma ei ütle, et uut Annelinna noortekeskust ei tule. See maja kindlasti ei tõmba kriipsu peale mingitele teistele tulevastele arengutele,» kinnitas Klaas.

Pelgalt visioon

Reformierakondlaste avalikustatud eskiisvaade on siiski pelgalt visioon ning võib seetõttu jätta valijatele petliku mulje, nagu tuleks plaanitav kultuurikeskus just selline, nagu pildil näha. «Milline tuleb konkreetne maja, selgub konkursil,» selgitas Klaas ja lubas nelja aastaga hoone valmis ehitada.

Praeguse eskiisi autorit ei olnud Reformierakonna Tartu piirkonna arendusjuht Martin Bek nõus aga avalikustama. «Tegemist on illustratsiooniga. Mis siin vahet on, kes selle autor on. Mul ei ole kunstnikuga kokkulepet, et teda kuidagi selle nägemuse autoriks tuua,» ültes Bek. Tema sõnul töö autor polegi arhitekt.

«Lähteülesande sai ta minu käest. Neljakorruseline hoone, poole pargi mahus. See on illustratsioon diskussiooni tõstatamiseks,» lisas ta.

Kui palju plaanitava keskuse ülalpidamine linnakassast igal aastal raha hakkab võtma ja kui kalliks läheb maja ehitus, selgub siis, kui on korraldatud konkurss ja valminud ehitusprojekt. Klaasi sõnul on ehituse hinnanguline suurusjärk 10 miljonit eurot.

Hind kõigub

Tartu Postimeest konsulteerinud ehitusfirma Embach Ehitus pakkus maja maksumuseks siiski tunduvalt rohkem ehk 25–30 miljonit. Ka Tartu suurhalli ehk Arena Tartu eestvedaja Tanel Tein ütles, et pelgalt peale vaadates on maksumuse hinnavahemik 25–50 miljonit. «Sõltub sellest, mida teha,» lausus Tein ning oli Reformierakonna valimislubadusele hinnangut andes kergelt skeptiline.

«Pilt on ju ilus, viimaks ometi hakatakse kastist välja minema, aga kultuurikeskus ei ole arenguhüpe. See on nišis sõitmine. Muuseumilinn on väga hea, aga noorema seltskonna vaatevinklist küsiks, kus on potentsiaali loomine,» sõnas Tein.