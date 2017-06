Belgia vutistaarid pelgavad veidi Eestit

«Mängu algus on minu suurim murekoht,» tunnistas endine Evertoni peatreener. «Eestile andis võit Horvaatia üle (Eesti alistas märtsi lõpus maavõistlusmängus horvaadid 3:0 – toim) hea stardiplatvormi homseks (tänaseks – toim) kohtumiseks. Minu jaoks valmistab muret see, kuidas oleme valmis matši esimeseks 15 minutiks.»

Eesootavaks kohtumiseks valmistumisel pidasid belglased ka ühe treeningmatši, kui alistasid esmaspäeval Brüsselis 2:1 Tšehhi. Eestlased teadupärast sel nädalal ühtegi maavõistlusmängu ei pidanud.

«Tehniliselt oli meie esitus kohtumises Tšehhiga halb. Meie mäng ei olnud nii sujuv nagu tavaliselt. Siiski vajasime seda mängu, et end korralikult käima saada. Usun, et mängijad on homme palju teravamad,» sõnas Martinez.

Matši eel mõtlevad H-alagrupi liidrid eelkõige siiski kolmest punktist, mis on vaja võtta, et heidelda otsepääsme eest 2018. aasta MMile.

«Need kolm punkti on meie jaoks kõige tähtsamad. Kõige muu üle võib hiljem mõelda,» kinnitas Martinez.

Belglaste tähtmängija Kevin De Bruyne tunnistas samuti, et ainus eesmärk on võit, kuid usutavasti tuleb võrdsem mäng kui novembris Brüsselis.

«Usun, et sel korral ei tule skooriks 8:1,» viitas De Bruyne mängueelsel pressikonverentsil meeskondade viimasele omavahelisele kohtumisele. «Arvan, et Eesti näitab sel korral teistsugust mängu.»

Siiski tunnistas poolkaitsja, et ilmselt on nemad mängus domineeriv pool. «Usutavasti valdame palli ning üritame eestlased surve alla panna,» sõnas De Bruyne. «Vastased üritavad kindlasti üllatada kontrarünnakutega. Meil on 90 minutit aega, et teha oma tööd ja mäng võita.»

Tallinna vihmase ilma kohta tõdes belglaste juhendaja, et see on just ideaalne ning loodetavasti peetakse mäng kuivades oludes. «Vihm teeb väljakule head,» märkis Martinez. «Teame, et väljaku muru ei ole ideaalses korras. Siiski on tehtud kõvasti tööd, et selle seisukorda parandada. Peame trennis veidi väljakut hoidma, et kõik oleks kõik parimas korras.»