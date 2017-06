Lõputööd ühendavad surma sünniga

Eelmisel nädalal kaitsesid lõputöid Tartu ülikooli maalieriala lõpetajad. Selle nädala esmaspäeval astusid komisjoni ette Tartu kõrgema kunstikooli tänavuse lennu esimesed tudengid.

Kas on tunda mingit üldist muudatust, kui kõrvutada mulluseid lõpetajaid tänavustega? Rektor Vallo Nuusti hinnangul on erinevused tipptööde ja natuke nõrgemate vahel seekord suuremad, kui olid möödunud aastal. «Sel aastal on väga head tööd ikka tõesti väga head,» ütles ta.

Rektor kiitis paljude lõpetajate puhul nende kirjalikku tööd. «Ja see väljendub kindlasti nende praktilises tegevuses,» ütles ta. «On näha, et need kaks poolt on orgaaniliselt seotud. Kui keegi on piisavalt uurinud materjale, allikaid ja teooriaid ning kõik selle mõtestanud, väljendub see ka galeriis seina peal.»

Lõputööde enamik on välja pandud Riia mäele Nooruse galeriisse (Riia 11) ja diagonaalis üle ristmiku asuva vitriinakendega hoone (Riia 10) esimesele korrusele. Vaatajate ees on tudengite loomepalangu tulemusi laias valikus – alates mantlitest ja jalanõudest kuni skulptuuride ja maalideni. Temaatikat jätkub surmast sünnini, noorusest vanaduseni.

Galeriis hakkavad eriti silma need lõputööd, mida fotograafiatudengid kaitsesid kolmapäeval.

«Foto on praeguses kunstipildis lihtsalt meedium number üks vastupidi sellele, mis ta oli kümme aastat tagasi, kus teda ei olnud kunstipildis ollagi,» ütles professor Peeter Linnap. «See töö on nüüd lõpuks vilja kandnud, natukene hiljem küll, kui me oskasime loota ja arvata.»

Avalik kaitsmine jätkub Nooruse galeriis 12., 13. ja 14. juunil. Lõputööde näitust «Lend 2017» saab sealsamas ja Riia 10 hoones vaadata 15. juulini, valminud on asjakohane 132-leheküljeline trükis.

