Juuni ostukorvi teevad kalliks värsked puu- ja juurviljad

Sellekuisesse ostukorvi lisasime mitu suvisema hõnguga hooajatoodet, mida sel perioodil rohkem tarbitakse – arbuus, murelid, jäätis ja õllele lisaks ka siider.

Kui värskeid maasikaid veel igas poeketis ei müüda, siis varajased kartulid olid kõikjal saadaval. Kodumaist kartulit siiski veel pakkuda pole ja valiku peab tegema Hispaania (Coop), Maroko (Grossi, Rimi, Selver), Itaalia (Prisma) ja Kreeka (Maxima) omade vahel. Soodsaima varajase kartuli leiab Prismast, kalleima üllatuseks Grossi poest, teistes kauplustes on hinnaklass samalaadne, jäädes 78–79 sendi juurde. Selveris oli kartulikilo hind alla hinnatud tavahinnast, milleks oli muidu 1,19 eurot.

Varajastele kartulitele kehtis ka paraku ainuke tavapärane soodushind Selveri ostukorvis, mis tagas poele kolmandat kuud järjest kalleima kaupluse tiitli. Mõned üksikud kaubad olid Selveris Partnerkaardi omanikele pisut soodsamad, kuid suurt hinnaerinevust Partnerkaarti kasutades ei tulnud, kokku saab sellega hoida vaid 60 senti.

Kalliduselt teiseks kujunes Rimist pärit ostukorv, mis maikuus oli tänu kampaaniahindadele neljandal kohal. Mõlemat poodi iseloomustab teistest veidi kallim puu- ja juurviljade (tomatid, kurgid, murelid, banaanid jm) ning lihatoodete hind.

Üllatuslikult on hinnaerinevus Grossi ja Prisma kaupluste vahel kahanenud väga väikseks, jäädes vaid 40 sendi juurde. Madalama ostukorvi kogumaksumuse võlgnevad need kauplused näiteks soodsale kohvihinnale, aga ka näiteks broilerifileele, mille kilohind jääb Grossi poodides ja Prismas ainukesena alla viie euro.

Ka värsked puu- ja juurviljad saab Prisma ja Grossi kauplustest soodsamalt kätte, kuid tuleb tõdeda, et nende kvaliteet ei pruugi kallimate poodidega päris võrdne olla. Kallima hinnaga on enamasti esimese või teise kvaliteediklassi puuvili, madalamaga kolmanda klassi oma. Teistega võrreldes pakub kõige rohkem soodushindu Maxima, ent paraku ei muutnud see konkreetse ostukorvi koostamisel neid kuigi soodsaks ja Maxima ostukorv ületab 50 euro piiri. Seesugune tendents kehtib ka Coopi kaupluse puhul.

Võrreldes maikuuga on peaaegu igas poes kallinenud näiteks apelsinide ja kodumaise kurgi hind. Kurgikilo hind on alanenud vaid Maximas, kuid seal oli see möödunud kuul ka kõige kallim – 3,5 eurot.

Märkimisväärselt soodsamaks on muutunud kobartomatite hind, mis kuu aega tagasi oli peaaegu kõigis poodides pisut üle kahe euro, maikuus aga napilt ühe euro kandis ehk kohati üle poole soodsam.

Suured hinnaerinevused on aga murelite puhul, mille kilohind ulatub 3,99 eurost Prismas kuni 7,99 euroni Rimis. Kuna murelite hooaeg alles algas, on lähikuudel ilmselt loota ka nende kilohinna märgatavat alanemist. Teise hooajalise vilja, arbuusi hind näitab juba praegu langemise märke ja mitu poodi pakub sellele ka soodushinda.