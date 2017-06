JÄÄR Hea päev tulevikuplaanide tegemiseks. Sea endale sihte, mis lähtuvad sinu vajadustest, on kõrged, ent siiski teostatavad.

SÕNN Sellises olukorras, nagu oled praegu, oled olnud ka kunagi varem. Palju kasu on meenutusest, kuidas siis käitusid.

KAKSIKUD Esmatähtis on õigete inimestega rääkida. Nemad annavad sulle vajalikku infot ja kui abi palud, siis ka asjalikku nõu.

VÄHK Mõtete pealt pole tollimaksu – lase neil vabalt lennata! Ära ole kinni vanades raamides, leia uusi põnevaid lähenemisviise.

LÕVI Pisut enesekriitikat kulub sulle ära. On asju, mida sa veel ei tea või mida kuigi hästi ei oska. Võta kätte ja arenda ennast.

NEITSI Sind võib takistada seletamatu hirm. Võta hetk, et mõelda, mis see on, kust see alguse sai? Kas sel on üldse objektiivne põhjus?

KAALUD Kui iseennast väärtustad ja armastad, saavad sinust lugu pidada ka teised. Ole valmis silma vaatama sellele inimesele, kes sulle väga meeldib.

SKORPION Valikuvõimalusi on õige mitu, eriti töö vallas. Kui otsid uusi väljakutseid, võid täna leida midagi väga sobivat.

AMBUR Oled elutervel moel egoistlik – tead, mida tahad, ja selle saamise nimel ka tegutsed, eirates seejuures teiste arvamust.

KALJUKITS Kui koduses elus valitseb seisak, tuleb sinul asi kätte võtta, seisev vesi voolama panna. Tee asjalikke muudatusi.

VEEVALAJA Omapärase ja ehk normist veidi erineva käitumisega jääd nii mõnelegi inimesele kõige positiivsemas mõttes silma.

KALAD Unistada sa juba oskad, täna aga on tegutsemise päev. Ole asjalik ja tegus – kui oled juba alustanud, toimub kiire areng.