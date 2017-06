Kontrollimata näpuvurrid ohustavad lapsi

Tollis kinni peetud mängasju, mille nõuetele vastavus ei ole tõendatud, Euroopa Liidu turule ei lubata.

Euroopas on viimastel nädalatel juhtunud mitu õnnetust: pisikesed detailid (laagrid, tiivikud) on sattunud laste hingamisteedesse ning vaja on läinud kirurgi abi. Samuti on teatatud õnnetustest, kus sõrmed on takerdunud vurri avadesse, ning teravate servadega spinner’id on tekitanud ka lõikehaavu.

Tarbijakaitseamet soovitab näpuvurri ostes jälgida, et pakendil oleks CE-märgis. Peale selle juhib amet lapsevanemate tähelepanu asjaolule, et spinner ei ole mõeldud mängimiseks alla kolmeaastastele lastele, kuna selle küljest võivad eralduda väikesed osad, mis võivad olla väikelastele ohtlikud.

Mänguasjadeks loetakse tooteid, mis on kavandatud kas üksnes või muuhulgas mängimiseks alla 14-aastastele lastele. Mänguasi peab olema varustatud CE-märgisega, mis kinnitatakse mänguasjale, selle etiketile või pakendile nii, et see on nähtav ega kustu ära. Enne seda peab tootja tegema toote vastavushindamise ning koostama asjakohase dokumentatsiooni. Veel peab mänguasjal olema peal tüübi-, partii- või seerianumber või muu märge, mis võimaldab seda kindlaks teha.

Mänguasjadel, olgu pakendil või asjaga kaasas olevates dokumentides, peavad olema kirjas tootja nimi, kaubamärk ja kontaktaadress. Kui mänguasi imporditakse Euroopa Liitu, peavad sel olema märgitud ka importija kontaktandmed.

Tootja peab tagama, et mänguasjaga on kaasas juhised ja ohutusteave. Importijate kohustus on jälgida, et need nõuded oleksid täidetud. Juhised ja ohutusteave ostjale peavad Eestis olema esitatud eesti keeles.