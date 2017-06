Mart Soidro: miks sportlastest ei saa häid kirjanikke?

1976. aasta Eesti meister males Valter Heuer (1928–2006) kuulus sellesse organisatsiooni. Aga alles 1994. aastast, kuigi sai «Meie Kerese» eest juba 1978. aastal Eesti NSV ühe hinnatuima kirjandusauhinna, Juhan Smuuli preemia.

Kipun juba eos oma arutluskäiguga rappa minema, sest meie kaks sõjajärgset spordikirjanduse suurkuju olid mõlemad ka meistersportlased. Kellele meeldib rohkem Tokyo, kellele Müncheni olümpiaraamat, praegused kollektiivsed üllitised on nii või teisiti nende kõrval korralikud käkid.

Meie sõjaeelse spordiajakirjanduse lipulaev Harald Tammer (1899–1942) tõstis pea kohale veel suuremaid raskusi, võites tõstmises raskekaallasena 1922. aastal maailmameistrivõistlustel kulla ja 1924. aasta Pariisi olümpiamängudel pronksi. Tammer oli 1921–1929 Eesti Spordilehe toimetaja ja 1933–1940 Päevalehe peatoimetaja. Nõtke sulega, nagu ta töö väärikad jätkajadki.

Aga kolm kanget on eelkõige suurepärased publitsistid, esseistid ja literaadid, ilukirjandust on viljelenud neist vaid Kivine. Soovitan lugeda maestro «Kahte kavaleri» (2007), südamlikku, aga samas ka absurdisugemetega groteskset jutustust. Spordist seal paraku juttu ei ole.

Aga vaatame edasi! Juhan Sütiste (1899–1942) enne sõda kirjanike kuuma gruppi ei kuulunud, kuid oli sellegipoolest täiesti arvestatav luuletaja. Vähe sellest! Sütiste võitis 1927. aastal ülemaailmsetel üliõpilasmängudel (praeguse universiaadi eelkäija) odaviskes kuldmedali ja tuli aasta hiljem isikliku rekordiga 59.07 Eesti meistriks. Maailmarekord oli sel ajal 71.01. Pole paha, nagu Mati Alaver ja Villu Reiljan tavatsevad öelda. Elulähedust nõudev poeet oli, aga sporti ta minu teada ei värsistanud.

Meistersportlase Mihkel Tiksi «Korvapalliromaan» võitis 1985. aasta romaanivõistlusel II auhinna. Sellele võistlusele laekus koguni 77 tööd, aga esimest auhinda välja ei antud. «Kõik «Korvpalliromaanis» kirjapandu on valitud elust endast. Väljamõeldud on nimed, treeneritest tehtud koondportree ning meeskonna elu pehmendatud ja ilustatud. Aga eesmärk oli näidata läbi minu silmade Eesti korvpalli allakäiku,» ütles Mihkel Tiks mulle 14. aprillil 2007 (vt «Tammiste. Kirg»). Sellest romaanist sai spordisõprade kultusteos, 50 000-line tiraaž kadus poelettidelt nagu soe sai. Veel põhjalikumalt on autor tollase elu ja olu lahti kirjutanud oma mälestustes «Mängumees. Poiss sai 50» (2010).

Uskusin aastaid, et Tiks seadis lati nii kõrgele, et teistel oli seda pea võimatu ületada. Aga eksisin. 2015. aastal ilmus olümpiavõitja Mait Riismani romaan «Veepallur». Pöörane raamat. Tiks on kindlasti Riismanist rafineeritum, Riisman taltsutamatum. Riisman kirjeldab endale omasel lustlikul moel ka veealust mängu – vastase «uputamist», ujumispükstest sikutamist ja «munapiiksu». Pole imestada, et autobiograafiline romaan sai Georg Hackenschmidti auhinna, mis antakse aasta parimale spordiraamatule.

Lapsepõlvest meenub Richard Janno «Vutimehed. Kassisaba poisid» (esmatrükk 1935). Kriitiline realism, aga sellegipoolest tore raamat. Kuidas nad neid ründajaid ja kaitsjaid ja poolkaitsjaid nimetasidki? Sturmavoid, pekid ja haavapekid. Lisaks veel kollkipper ja rehverii.

Jaan Rannap, kes hüppas 1955. aastal kaugust 6.96, on kirjutanud mõnegi toreda spordijutu.

Peaaegu oleksin unustanud! «Leiutajaküla Lottes» oli ju Jaapani mesilane Susumu, kes õpetas kõigile judot. Mäletate? Terve Leiutajateküla õpib judot ning lõpuks otsustavad Bruno ja Lotte minna judovõistlustele. Nendega ühineb jänesepoiss Albert. Nad võidavad võistluse, mispeale ütleb Alberti isa Adalbert: «Varsti saab Albert sama kuulsaks kui mina!»

Nojaa, Andrus Kivirähki jutustuses «Sirli, Siim ja saladused» unistas isa, kes oli püknilise kehaehitusega lodev mees, saada kuulsaks sportlaseks.

Tema unistus oli jalgpallis lüüa üksi kõik väravad ja joosta selg ees kõigist mööda. Unistada tuleb muidugi suurelt, aga minu arvates on see hoiatav jutustus, kuidas sporti teha ei tohi.

Resümee. Püstitatud küsimus oli veidi vildakas. Kõik eespool kirjeldatu ju tõestab, et terves kehas on peidus ka terve vaim. Teisisõnu: Kolla avastas endale omasel kohmakal moel mitu kivi, mille all vähk peidus oli. Õngitses välja mitu kuldkala, ja oleks leheruumi rohkem, lisanduks veel mitu praetud maiuspala.

Seis pole sugugi hull, kaugeltki mitte lootusetu. Jääb vaid soovida jõudu õngitsejatele!

***

Tänases Postimehes trükivalgust nägeva rubriigi pealkiri võiks olla «Ise küsin, ise vastan». Võiks olla, aga ei peaks olema. Mõtleks midagi lustakamat välja! Mäletate Jüri Üdi luuletust «Suveteater»?

siis tuleb nummer milles Kolla

teil räägib: olla või ei olla

ta küsimuse vastab ise

ja järgneb nummer «Õngevise»

Ja esimene küsimus, mille Kolla pika mõttetöö tulemusena endale esitab, on järgmine: miks sportlastest ei saa häid kirjanikke ja miks tuleb meie ilukirjandusest häid spordiraamatuid otsida tikutulega? Küsimusele vastab Kolla ise, millele järgneb muidugi «õngevise».