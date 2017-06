Politsei hakkab uurima Niine nahakliiniku tegevust

«See võttis aega, et prokuratuur Niine kliiniku kohta otsuse langetaks, aga kriminaalmenetlus on algatatud,» ütles Ossinovski. Haigekassa on saanud 91 inimeselt avalduse, et nad on käinud Niine nahakliinikus tasulisel vastuvõtul, kuid raviasutus on nende visiidi eest saanud raha ka haigekassalt.

«Laekunud kaebused on läbi vaadatud ja ebakõlasid haigekassale esitatud arvetes on üsna arvestatav hulk,» sõnas minister. Ta lisas, et kuna praegusel juhul on võtmetähtsusega konkreetsete inimeste faktilised tõendid ja kinnitused, siis neid suudab tõendada kriminaaluurimine.

«Haigekassa ei suuda üleskerkinud kahtlusi võimalikus väärkasutuses ise tõendada, kuna erinevalt ortooside juhtumist, kus on võimalik võrrelda haigekassale ja inimesele müüdud seadet, on siin (Niine kliiniku juhtumi puhul – toim) inimeste ütlused määrava tähtsusega. Haigekassa ei saa seda tüüpi menetlusi ise läbi viia, seda peab tegema politsei,» selgitas Ossinovski.

Minister möönis, et ilmselt on seni tervishoius valitsenud teatud karistamatuse tunne. «Et kui midagi ilmneb, siis maksame need üksikud arved tagasi ja mis seal ikka. Sellist olukorda enam ei ole,» kinnitas ta.

Kuigi viimasel ajal avalikkuse ette tulnud raviraha väärkasutuse juhtude materiaalne kahju ei ole Ossinovski sõnul haigekassa 1,1 miljardi euro suuruse eelarve juures märkimisväärne, on selline käitumine lubamatu. «Puhastumine tervishoius on toimumas ja need juhtumid ei ole kindlasti viimased,» sõnas Ossinovski.

Väidetav topeltarvete esitamine tuli avalikuks tänu ühele patsiendile, kes märkas digiloos oma andmeid kontrollides alusetut arvet haigekassale. Nüüd on sotsiaalministeerium otsustanud, et digiloos tehakse ringi senine raviarvete vaatamise süsteem, et patsient saaks peale raviarve summa ka täpselt näha, milliste teenuste eest see arve esitati. Nii saab igaüks võrrelda, kas ta ka tegelikult sellist ravi sai.

«Arendame välja automaatse raviarvete saatmise meilile, et patsient kohe pärast arsti juures käimist saaks teate, et haigekassa on selle teenus eest maksnud,» rääkis Ossinovski. Nii saab inimene teada anda kohe, kui avastab, et pärast tasulisel vastuvõtul käimist on ikkagi haigekassale arve esitatud.

Praegu on Niine nahakliinikul kehtiv leping haigekassaga. «Niikaua kui politsei uurimine ei kinnita raviasutuse tahtlikku väärtegu, on tegemist sõna-sõna-vastu-olukorraga, kus kliiniku kinnitusel on kõik korrektne ja lepingutingimusi ei ole rikutud,» rääkis minister. Seetõttu pole haigekassal praegu alust sõlmitud lepingut lõpetada. «Aga (kliiniku – toim) arveid jälgitakse oluliselt pingsamalt kui seni,» lisas Ossinovski.

Ossinovski sõnul on haigekassal sadu lepingupartnereid ja iga konkreetset arvet detailset kontrollida ei ole võimalik. «Riske tuleb hinnata paremini ja osata seda tüüpi probleeme ennetada,» ütles ta. Haigekassa juhatus on tellinud kindlustuspettuste riskide hindamise auditi, et sisekontrolli tõhustada.

Postimees pöördus küsimustega ka Niine kliiniku meediasuhtlust vahendanud PR-büroo poole, kuid vastust ei saanud.

Pikemalt loe uurimise kohta Jevgeni Ossinosvki täispikast intervjuust Postimehele.