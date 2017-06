15 aastat koduigatsust

Viktor ja Laine on ühed neist, kes astusid 1992. aastal täielikus teadmatuses lennukile, et leida Abhaasia-Gruusia sõja eest ajutist varju esiisade maalt. Nende esivanemad rändasid Kaukaasiasse Lõuna-Eestist 19. sajandil.

Ajutisest on nüüdseks saanud Ojade jaoks veerandsada aastat.

«Igatsus ja raske tunne kadus 15 aastaga. Viimased kümme aastat olen juba tasakaalus, ja kui seal (Abhaasias – toim) käin ja ära sõidan, siis ei nuta enam nii hirmsasti,» ütleb Laine, kes Eestisse tulekut ei kahetse.

«See oli õige otsus laste pärast. Need lapsed, kes on seal kasvanud, on väga palju sõja tõttu kaotanud,» selgitab ta. Ojadel on kaks täiskasvanud last, kes olid siia kolides koolitee alguses.

Laine lausub, et kogu põgenemisperiood on tema mälestustes nagu udu sees. «Selle arusaamatusega me elasime pikalt – miks see meiega juhtus, miks me pidime kodust ära tulema?»

Ta meenutab, kuidas Sotši lähedale Adlerisse pandi püsti Eesti migratsiooniameti punkt. «Pakuti ajutist ärasõitu sõja eest. Keegi ei öelnud, et sõidate ära lõplikult,» räägib Laine.

Oli 1992. aasta sügis. Mõned kuud varem oli alanud sõda – vaidlus Abhaasia staatuse üle viis verise konfliktini abhaaside ja grusiinide vahel.

Ojad saatsid oma lapsed sõja jalust koos vanaemaga Ukrainasse, kus elas Viktori vend. «Ja siis ühel päeval sõitis mulle jalgrattaga vastu üks eestlane ja teatas: Laine, hakake Eesti poole vaatama,» meenutab naine.

Viimane lend

Abhaasia põhjaossa, Vene piiri ääres paiknevatesse Eesti küladesse polnud madin veel jõudnud. «Pommitamist oli kuulda, aga uskusime, et piir on siinsamas ja siin ei juhtu midagi,» ütleb Laine. «Aga laskmine muutus nii tugevaks ja kogu aeg oli tunne, et kohe-kohe tulevad.»

Nii otsustas abielupaar viimasele Eesti riigi saadetud lennukile minna. Selleks sõideti Sotši, kus tuli kaks ööpäeva Suhhumist lennukit oodata. «Meie tulime abikaasaga täiesti spontaanselt, kaks kätt taskus,» ütleb Laine. Nii suur oli lootus, et varsti-varsti saab tagasi koju.

Teel Eestisse tegi sama lennuk Minski kohal veel rikke tõttu hädamaandumise. Toonane migratsiooniameti peadirektor Andres Kollist on meenutanud, et kui Minskis poleks maandutud, oleks sõita jäänud veel viis minutit – olukord oli nii kriitiline.

Esimene pelgupaik oli Abhaasia pagulastele Haapsalu Laine sanatoorium. Laine ja Viktor kolisid sealt aga üsna kiiresti Paidesse, kuhu sugulased omavalitsuse abiga korteri muretsesid. «Siis otsustasin, et pean minema lastele järele,» meenutab Laine, kellel lähevad minevikust rääkides silmad niiskeks.

Aasta pärast koliti Paidest Risti lähistele Rehemäele, kus oli palju vabu kortereid. Koos Ojadega majutati sinna veel teisigi Abhaasia põgenikke. «Olime seal kõik koos ühesuguses olukorras. See andis jõudu ja oli hea sisseelamiseks,» meenutab Laine. Sidrunikollane Žiguli, mis sõja ajal kaks korda Salmest ära varastati, pandi lõplikult pihta Rehemäel.