Kas naine sobib meestega võrdsetel tingimustel kihutama?

Aga väiksematel masinatel võivad naised küll samal tasemel sõita.

Viidas: Vastupidav peab olema ükskõik millises sarjas, sest siis jaksad ringiaegu stabiilsemana hoida. See, kui tugev on sõitja, nii kardis kui ka nüüd autospordis, erilist rolli ei mänginud. Loeb vastupidavus, mitte see, et mehed on tugevamad ja sõidavad seetõttu paremini.

Kovalenko: Aga miks vormelis naisi pole?

Viidas: Sest väga vähesed naised tegelevad selle alaga ja enamasti pole neil ressursse, et sinnamaani jõuda. Praegu mõned tüdrukud F4 tasemel sõidavad, eks näis, kas nad kunagi tõusevad nii kõrgele.

Kovalenko: Ma tean vist Carmen Jordat…

Viidas: Just, ta on (Renault F1 meeskonna) testisõitja. Susie Wolff oli ka seal tasemel, aga tema otsustas nüüd lapse saada.

-Mitu juhtivat naissõitjat, sealhulgas Wolff, läksid paar aastat tagasi päris kõvasti vaidlema selle üle, kas naistel oleks vaja eraldi sarja, kus nad saaksid omavahel võistelda. Simone, sa vangutasid kohe selle peale pead…

Viidas: Jah. Minu arust on see mõttetu, kui liigitatakse mehi ja naisi eraldi klassidesse, kui neil on kõigil täpselt samasugused võimalused – samasugune masin, sõitjad sama tugevad. Kui kõik on võrdne, siis miks peaksid eksisteerima eraldi klassid? See on muidugi tore, kui naisi nõnda esile tõstetakse, et nad on tublid ja sõidavad hästi, kuid üldarvestus võiks ikkagi olla.

-Anastassia, sul on ju täpselt selline kogemus olemas – 2015 European Junior Cupil sa sõitsidki konkreetselt naisteklassis. Olite küll meestega koos rajal, aga arvestus oli eraldi.

Kovalenko: Nüüdseks on eraldi naistearvestus ära kaotatud. Aga nii palju, kui ma olen teiste naiste ja ka meestega rääkinud, on ikka üldine nõusolek, et motoringrajal on vaja naistele erinevat sarja. Ei no muidugi, kui ma seal sõitsin, oli näha, et meestega on võimalik konkureerida, aga kas just esikohale … Kuskil tuleb piir ette.

-Palju te näete endale Eestis veel järelkasvu, naisi, kes tulevad, sõidavad ja üritavad kuhugi välja murda.

Kovalenko: Eestis kardetakse ja inimesed ei usu endasse. Välismaal võetakse palju enesekindlamalt asju ette ja samas on ka alad seal palju kaugemale arenenud.

Eestis võetakse kohe alguses selline seisukoht, et ma ei saa siit kuhugi jõuda: pole treeninguvõimalusi, hooaeg on siin nii lühike, raha pole. Võetakse kohe väga pessimistlik suhtumine. Seda peaksid inimesed muutma: uskuma enesesse, otsima võimalusi ja püüdlema oma unistuste nimel. Kui sellest alustada, tulevad ka järgmised sportlased.

Viidas: Kui rääkida kardispordist, siis ma käisin eelmisel nädalavahetusel Rapla meistrivõistlusi vaatamas ja seal oli näha, et on tulnud juurde viis uut karditüdrukut. Järelkasvu on, aga kõige suurem mure on see, et puuduvad ressursid kardiklassist edasi arenemiseks. Eestis ei ole seda raha nii palju liikvel kui mujal Euroopas. Kui sponsoreid taha ei leia, on oma rahakoti peal raske sõita.