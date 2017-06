Matemaatika kiuste kuldse lõpuni

«Ma mõtlesin, et mul tuleb matemaatika nagunii viis, aga õpetaja ütles, et hakka tööle, muidu panen nelja. Aga mul oli matemaatika kõige raskema kursuse eest vaja saada viis,» rääkis Jõhvi riigigümnaasiumi kuldmedaliga lõpetav Vladislav Samsonov (18). Samuti kuldmedaliga kooli lõpetava Kristiina Ivanova (18) sõnul on matemaatika keeruline, peale selle oli õpetaja range ja nõudlik. «Aga me saime aru, et meile on seda ainet vaja,» tõdes ta.

Kuigi noorte sõnul nad medali saamiseks eriti ei pingutanud, oli matemaatika nende sõnul ainus aine, kus käidi hindeid parandamas. «Kui sa ei olnud rahul kursuse ajal saadud hinnetega, siis oli võimalus teha suur test kogu materjali peale,» selgitas Kristiina. Lihtne see polnud, aga medali nimel oli põhjust pingutada.

Eesti keeles õppimist noored keeruliseks ei pea, sest keelekümblusklassi tulles õppisid nad algklassides ainult eesti keeles. «Eesti keel ei ole meie jaoks võõrkeel,» sõnas kuldmedaliga lõpetav Dmitri Školin (19). Ladusast keeleoskusest hoolimata tunnistavad noored, et senisest rohkem tuli 11. klassis vaeva näha ka keemiaga, mida siis tuli hakata õppima eesti keeles.

«See oli keeruline, sest pidime keelt juurde õppima, et aru saada. Aga meie õpetaja mõistis, kui raske meil on, ja andis tõlked juurde,» rääkis Kristiina.

Oma kooliajale tagasi mõeldes leiavad noored, et tegelikult on gümnaasiumis palju selliseid ained, mille võiks rahuliku südamega välja jätta. «Kunstiõpetus, muusika, kehaline kasvatus – need on ained, millega me võiksime ise tegeleda, kui see meid huvitab,» on hõbemedaliga lõpetav Anastassia Gavrina (19) veendunud.

Ka karjääriõpetuse ja riigikaitse tundide vajalikkuse seavad noored kahtluse alla. «Meile öeldi, et need on valikained, aga tegelikult olid kohustuslikud. Kusjuures riigikaitse kursuse jooksul ei saanud me kordagi pauku teha,» on Vladislav nördinud.

Tänavused lõpetajad on pisut kadedad aasta noorema lennu peale, kel on oma õppekava koostamisel on märksa vabamad käed ja kes saavad valida hoopis teiste ainete vahel. «Neil on isegi hiina keel,» tõi Dmitiri näite. Nende klass pidi õppima oma vana kooli, Jõhvi vene gümnaasiumis koostatud programmi järgi.

Tegelikult ei olnud riigigümnaasium noorte endi vaba valik. Kaks aastat tagasi muutus Jõhvi vene gümnaasium põhikooliks ning pärast 10. klassi oli noortel valida, kas tulla riigigümnaasiumi üle või minna teise kooli. «Olulised on teadmised, mitte hinded,» põhjendas Vladislav, miks enamik nende klassist riigigümnaasiumi tuli.

Noored ei varja, et käsu peale kooli vahetamine ei olnud meeldiv. «Alguses oli küll mõte, et meie vana kool võiks ikka jääda,» sõnas kuldmedaliga lõpetav Kirill Gromov (18). Nüüd, kaks aastat hiljem on nad koolivahetusega väga rahul. «See kool on teistmoodi ja meeldib mulle rohkem. See, kuidas õpetatakse, suhtutakse õpilastesse ja milline on kooli õhkkond,» rääkis Kristiina.