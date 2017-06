Narva medalistid: raske oli algklassis, mitte gümnaasiumis

«Ma gümnaasiumis väga ei pingutanud, aga esimestes klassides, kui ma sain nelja või kolme, olin ma kurb ja tegin palju tööd,» rääkis kuldmedaliga Narva vanalinna riigikooli lõpetaja Aleks Kožajev (18). Nooremehe sõnul oli alates kuuendast klassist õppimine juba lihtne.

Samuti kuldmedaliga lõpetanud Sergei Kapustini sõnul oli koolis raske vaid algklassides, hiljem oli eesti keel selge ja õppimine lihtsam. «10. ja 11. klassis mängisin ma jalgpalli ja see võttis ära palju minu ajast ning siis ma ei pööranud õppimisele palju tähelepanu, aga 12. klassis ma loobusin jalgpallist,» rääkis ka põhikooli kiitusega lõpetanud noormees.

Kui 12. klassi lõpus selgus, et kuldmedalist on väga vähe puudu, siis otsustas ta pisut vaeva näha. Kui klassijuhataja Renata Moistus ütleb, et Sergei sai medali tänu töökusele ja pingutamisele, siis pole noormees sellega nõus. «Mind aitas medalini hea kommunikatsioonioskus,» ruttab ta selgitama.

Klassijuhataja sõnul oli ta veendunud, et põhikooli kiitusega lõpetanud poisid lõpetavad ka keskkooli medaligi, ja nii läkski – kõik viis saavad kuldmedali. Suur oli õpetaja üllatus, kui selgus, et neljal tüdrukul on lootust hõbemedalile.

«Mulle hakkas õppimine meeldima 11. klassi lõpus,» rääkis Anastasija Sidorova (18). Ta on aastaid tegelenud tipptasemel laskespordiga ja see on nõudnud üksjagu aega.

Neiu on veendunud, et algklassides eesti keeles õppimine lihtsustas nende elu. «Tulevikus on see (eesti keele oskus – toim) suur pluss, sest Eestis on raske elada inimestel, kes keelt ei oska,» sõnas Anastasija. Kõige raskemaks aineks pidas neiu keemiat, just selles aines saadud nelja tõttu jäi ta kuldmedalist ilma.

«Minu jaoks oli väga raske keemia, mõnikord ka füüsika ja matemaatika, sest ma ei armasta valemeid pähe tuupida,» rääkis Sergei. Reaalaineid õppisid noored emakeeles.

Kuldmedaliga lõpetava Ilja Assafatov (18) aga tunnistas, et tema muretses enim vene kirjanduse pärast. «Ma ei viitsinud kõike seda läbi lugeda ja oli oht, et ma saan viimase kursuse nelja ning siis kuldmedalit ei tule,» rääkis noormees.

Kuna mõned õpetajad käivad Narva tööle Tartust, venisid esmaspäevased ja teisipäevased koolipäevad üheksatunnisteks.

Narva noored lähevad tavaliselt edasi õppima Tartusse ja Tallinna. Nende klassikaaslastest plaanib üks edasi õppida Šotimaal ja kaks Venemaal. Sergei on üks neist, kes loodab oma õpinguid jätkata Moskvas või Peterburis.

«Kohe välismaale minna on raske. Võõrsile on mõtet minna pärast bakalaureusekraadi,» arvas Ilja, kes soovib minna Tartu Ülikooli õppima riigiteadusi ja näeb oma tulevikku diplomaadina. Aleks tahab Eestis õppida programmeerimist.

Noorte arvates on neil oma vene tausta tõttu kodulinnast lahkudes ilmselt raskem hakkama saada kui nende eesti eakaaslastel. «Meie eesti keele oskus on küll hea, aga see ei ole perfektne,» tõdes Ilja. «Meie lastel on vaja ellu jääda,» lisas klassijuhataja. Pedagoog on veendunud, et noored saavad eesti keeles õppimisega hakkama, ka neil on olemas oskus töötada.

Kui eelmisel aastal käisid Narva noored õpilasvahetuse korras Tartus, ei jõudnud sealsed õpetajad Moistuse sõnul ära imestada, kuidas piirilinna õppuritel on alati kodused tööd tehtud.

«Mina Tartus ei märganud, et midagi oleks juhtunud, kui kodused tööd olid tegemata. Öeldi, et kuidas jälle on tegemata, aga halba hinnet nad küll ei saanud,» imestas Sergei.

Ka üllatas narvakaid eesti koolis valitsenud väga vaba õhkkond. «Õpetaja oli seal nagu õpilane, nende vahel toimus vaba vestlus ja mulle see vabadus meeldis, aga ma ei tea, millise tulemuse see annab,» rääkis Sergei. Oma lapse koolivalikul eelistaks ta pigem kodukooli õppemeetodit.

«Meie kool on nagu väike pärl, ta on väike, pole palju õpilasi ega õpetajaid ja kõik hoiavad üksteist,» iseloomustas Anastasija Narva vanalinna riigikooli.

Aleks tunnistas, et kooliajal oli palju olukordi, kus ta ei tahtnud kooli minna. «Aga kui ma juba lõpetasin, siis tundub, et oli tore ja mul on sellest ajast palju häid mälestusi,» lisas ta.