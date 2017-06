Konservatiivide teine lask endale jalga

Valijad rahulolematud

Jasper Reese / Madis Kimmel

Ajakirjanik Jasper Reese leiab, et valimistulemused on erakordne häbi Theresa Mayle, kes uskus oma võitmatusse. Mehe hinnangul näitas valimiste väljakuulutamine peaministri ülevoolavat enesekindlust, ent väsinud valijaskond otsustas konservatiividele nina pihta anda ja valis liberaale või neile lähedast maailmavaadet.

Samas ei ole ise leiboristide poolt hääletanud ajakirjanik kindel, kas tahaks näha Mayd peaministri ametist taandumas, sest järjekorras järgmine oleks Boris Johnson, kelle peaministriks saamine tundub talle hirmutav väljavaade.

«Üks šokk järgneb teisele ja ma ei usu, et meie riik ja rahvas, mis viimase aasta jooksul on endale küllalt liiga teinud, suudaks läbi elada veel ühe draama,» ütleb Reese. Ta lisab, et tal on kahju näha, kuidas kaklus ühe partei sees on allakäigule viinud terve riigi.

Kuigi Reese ühines tööparteiga eelmisel aastal eesmärgiga Corbyn juhtkonnast välja hääletada, kiidab ta liidrit ja tema üliedukat kampaaniat, mis imekombel suutis keskenduda mitte vastase vigadele, vaid keskendus oma programmi headusele.

Dighy ja Alex / Madis Kimmel

Alex ja Dighy on noored konservatiivid, kes korraldasid neljapäeval valimistulemuste selgumise jälgimiseks grillipeo. Kolme ajal magama minnes oli pilt enam-vähem selge ja hommik pani lausele punkti.

Mõlemad mehed usuvad, et May on õige inimene juhtima riiki Brexiti läbirääkimistel. Dighy on pärit Šotimaalt ja ütleb, et tema eesmärk oli oma valimisringkonnast välja puksida Šoti Rahvapartei kandidaat.

Šotimaa eraldumine emamaast on tema hinnangul rumal idee, ent Brexiti referendumil pooldas ta liidust välja astumist, põhjendades seda Euroopa Liidu olemuslike probleemidega. Siiski usub ta, et äritegevus ja kaubavahetus jäävad, sest ega Briti saared hakka ära ujuma.

Alex nimetab konservatiivide kampaaniat katastroofiks, mille suurim viga oli kogu raskuse asetamine ühele isikule. See oli tema meelest kui Theresa May jooks läbi orasepõllu, millest jäi maha tallatud vili.

Tagantjärele tarkadena tõdevad mõlemad, et oleks pidanud jätma erakorralised valimised tegemata, ent kõige hullem ehk leiboristide võit suudeti ära hoida.

Feye ja Gemma / Madis Kimmel

Faye ja Gemma tulid pealinna Take Thati kontserdile. Valimas käis ainult Gemma, Faye tunnistab, et ta on väsinud hääletamisest ja tema ringkonnas on nii ehk naa ainult üks kandidaat – konservatiiv.

Gemma valis konservatiivi ja tema jaoks on peamine põhjus Corbyni hullumeelsed ideed, mis liialt palju maksavad. Mõlemad on konservatiivide ebaedus pettunud, kuid lubavad Gary Barlow, Howard Donaldi ja Mark Oweni laulu saatel tuju parandada.

Josh / Madis Kimmel

IT-alal vabakutselisena töötav Josh räägib, et teeb valimistel otsuse juhtumipõhiselt. Seekord valis ta toorid, sest tema meelest oli konservatiivide lähenemine ainuke mõeldav.

Maailma poliitilist olukorda silmas pidav mees leiab, et toorid on teistega võrreldes valmis probleeme lahendama ega jää ootama, kuni tuleb tegeleda tagajärgedega.

Josh tunnistab, et tal on Theresa Mayst pisut kahju. Nii sellest, et ta erakorralised valimised välja kuulutas, kui ka sellest, et ta oma maine teatud mõttes ära rikkus.

Mees tunnustab Mayd tugeva poliitiku ja tegutsejana, ent tema avalikud ülesastumised Joshi hinnangul pigem kahjustasid tooride kampaaniat. Kuid May otsust peaministrina jätkata peab ta üllaks.

Hussain / Madis Kimmel

Pargimurul lõunatav Hussain ootas, et leiboristidel hästi läheks. Ta usub, et nagu temagi jaoks, on Corbyn hea valik teistelegi noortele, sest tema lubadused annavad lootust.

Theresa Mayd näeb Hussain kui valimiste ainsat kaotajat, kes soovib iga hinna eest võimule jääda. Kuigi ka leiboristidel pole parlamendis enamust, usub mees siiski, et Corbynist võib juba lähitulevikus saada brittide peaminister.

Hoolimata kõlakatest, et toorid heidavad iirlastega ühte, on ta lootusrikas ja teab, et vähemalt liberaalid koalitsiooni ei lähe. «Kõik on veel võimalik,» teatab ta.