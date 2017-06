Valija reastas parteide patud ja voorused

Ühiskonnauuringute Instituudi tellimusel küsis Turu-Uuringute AS juuni alguses enam kui tuhandelt täisealiselt eestlaselt nende erakondlikku eelistust ja selle põhjendusi.

Uuringu teeb ebatavaliseks asjaolu, et vastajad said avatud sõnastuses kirjutada, mis põhjustel nad oma lemmikparteid hindavad, teisi aga mitte.

«Meie eesmärk oli teada saada, mis erakonnad inimestele vastumeelsed on ja milline oleks inimeste teine valik. Ehk teisisõnu, kuhu võiksid hääled üle kanduda, kui mõnda erakonda tabaks näiteks skandaal,» rääkis Ühiskonnauuringute Instituudi arvamusküsitluste koordinaator Tanel Paas.

Pole üllatav, et ka selle uuringu järgi naudivad suurimat toetust praegu Reformi- ja Keskerakond 26 protsendiga. EKRE toetus on 15 ja sotsiaaldemokraatide oma 12 protsenti. Pisemad erakonnad jäävad valimiskünnise lähistele või selle alla.

Uuringust ilmneb, et kõige suurem potentsiaal Keskerakonna valijate hääli saada oleks sotsidel. Enim vastunäidustatud on Keskerakonna valijale aga IRLi ja EKRE vaated. Seevastu Reformierakonna valija võib kiigata nii IRLi kui ka Vabaerakonna poole, ent hoidub igal juhul Keskerakonnast ja EKREst.

EKRE valija võiks uuringu järgi kergesti pooldada ka Vabaerakonda. Omapärases seisus on aga Vabaerakonna valija, kes tunnetab, et Eesti poliitmaastikul pakuks talle sobivat alternatiivi ehk ainult Eestimaa Rohelised.

Kui teiste erakondade puhul jäi näitaja 30 protsendi piirile, siis tervelt 54 protsenti uuringule vastanud Vabaerakonna valijaist arvab, et Eestisse oleks vaja veel üht uut erakonda.

Paasi sõnul võib eristada kolme tüüpi põhjendusi, miks inimesed neile ebasümpaatseid erakondi ei vali. «On ideoloogilised-programmilised põhjendused, siis aga veel see, et ei meeldi erakond, poliitikud või korruptsioon, või siis muud põhjused,» ütles ta.

Vastustest tuleb näiteks välja, peaministripartei peamised programmilised hädad on Keskerakonna kriitikute meelest venemeelsus, maksutõusud ja huupi kiirustamine. Keskpartei poliitikutele pannakse süüks korruptsiooni, skandaale ja oskamatusest tulenevaid ämbrisse astumisi.

Kuigi Reformierakonna maailmavaade sümpatiseerib paljudele, omistatakse neile ajaloolistel põhjustel ülbust, poliitkorruptsiooni ja rahva enamuse huvide eiramist. Sotsiaaldemokraatide peamine häda on vastanute silmis liigne Brüsseli-meelsus, maksude tõstmine ning rahvusriiki ohustavad vaated immigratsioonipoliitikale.

Uuringust ilmneb, et selgete vaadetega erakondadel on eeliseid nii oma seniste valijate hoidmisel kui ka uute püüdmisel. «Mida rohkem on erakonnal toetajaid, seda rohkem on neil ka vastaseid,» iseloomustas Paas.

Erakondade reitingud küsitluse põhjal: