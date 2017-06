Katari rahakoondisest Eestile vastast polnud

Eesti algkoosseisus oli Oliver Venno asemel Renee Teppan, lisaks Kristo Kollo, Robert Täht, Kert Toobal, Timo Tammemaa, Ardo Kreek ja libero Rait Rikberg. Avageimis eestlastel mingeid probleeme polnud ja see võideti kindlalt 25:16. Teine algas samamoodi, Eesti läks Robert Tähe ässast 7:1 juhtima ja edasi toimus pingevaba mäng, geim Eestile 25:15. Platsile pääseid ka Mart Naaber ja Denis Losnikov. Kolmas geim kulges pisut tasavägisemalt, ent võitjas kahtlust ei tekkinud. Geim Eestile 25:20.

«Lihtne võit, mis siin salata,» sõnas Teppan ja lisas, et kui eestlased peavad kokkulepitust kinni, tuleb ka edu. «Ja kodupublik hoiab meid korralikult pinge alla ka.»

Robert Täht ütles, et pidas Katari selle nädalavahetuse kolmest vastasest kõige ohtlikumaks. «Valmistusime nende vastu ja olime valmis ka. Kuna Kreekal on palju mehi puudu, siis kartsin Katari kõige enam,» sõnas 17 punkti toonud Täht.

Katari koondis on sisuliselt klubimeeskond, kus kohalikke mängijaid on vaid üks. Ülejäänud on suure raha eest sisse ostetud ja pärit Bulgaariast, Serbiast, Brasiiliast, Bosnia ja Hertsegoviinast, Somaaliast, Senegalist, Montenegrost, Süüriast. Kogu seda kirevat seltskonda ohjab itaallasest peatreener Massimiliano Giaccardi.

Teppan lisas, et Katari materjal on hea, ent tehnilised oskused jätavad soovida. «Vaid Brasiillane Renan on tasemel mees, ülejäänud klass madalamal,» ütles 11 punktiga võitu panustanud diagonaalründaja.

Katari alistamisega kindlustati ühtlasi püsima jäämine Maailmaliigasse, sest kindlasti edestatakse siis turniiri lõpuks Kreekat, kel seni kirjas vaid kaotused. Kolmanda grupi viimaseks jäänud meeskond peab üleminekumänge Euroopa liiga võitjaga.

Selleks et pääseda järgmisel nädalavahetusel Mehhikos toimuvale finaalturniirile, peab Eesti võitma ka täna Venezuelat ja homme Kreekat ning lisaks lootma, et punkte annavad ära Tuneesia, Hispaania ja Saksamaa.