Lahing Sardiinias: viis meest – ka Tänak – 10 sekundi sees

Üldiselt on kruusarallide esimese võistluspäeva eesmärk tagada võimalikult hea stardipositsioon nädalavahetuseks – et ei peaks vara startimisega konkurentidele teed puhastama. Sardiinia on aga nõnda autovaenulik etapp, et laupäevasest lähtekohast olulisem on lõõskava Vahemere päikese all ja riukalikel teedel üldse sinna päeva jõuda.

Üks rallimees, kes sellega eile hakkama ei saanud, oli Citroëni esisõitja Kris Meeke. Märtsis Mehhiko MM-etapi võitnud britt on tänavu kõigil teistel rallidel teinud avarii ja erandiks ei olnud ka Sardiinia. Esimese nelja kiiruskatse järel esikohta hoidnud Meeke keeras viiendal katsel oma masina katusele. «See juhtus katse teisel-kolmandal kilomeetril. Sõitsime neljanda käiguga, tee oli päris karm, tabasin auto parema taguotsaga teevalli ja see viskas meid ümber. Lihtne,» oli Meeke’i kokkuvõte juhtunust. Avariis sai kahjustada tema Citroëni turvapuur ja seetõttu Meeke enam rajale naasta ei saa.

Suure ajakaotuse või katkestamisega seisid reede hommikul vastamisi ka Dani Sordo (katkine turbo), Craig Breen (õlileke), Elfyn Evans ja Martin Prokop (mõlemal avarii). Katkestama pidi ka juunioride MM-arvestuses kihutav Miko Niinemäe.

Raja kõrvale jääjate plejaadi arvestades tundub Tänaku kolmas koht suisa oivaline. Eestlane oli päeva esimesel neljal kiiruskatsel hädas eelmainitud teepuhastamisega – ta kaotas küll vähem kui ees startinud Sebastien Ogier, Thierry Neuville või Jari-Matti Latvala, aga hilisematel konkurentidel oli eestlasega võrreldes selge eelis.

Teeninduspausile läks Tänak neljandalt kohalt, ent otsustas õhtusteks korduskatseteks minna konservatiivse taktika peale ja võttis kaasa kaks varuratast. Lõunase esimese mõõduvõtu lõpuks tundus see oivalise valikuna, sest vaid ühe varurehviga teele läinud lähikonkurent Neuville lõhkus kärmelt rehvi ja vigastas teist. Lisaks tuli eestlasele selg ees vastu kolmandat kohta hoidnud Mads Östberg.

Õnnejumalanna hoidis edasi aga konkurente ja Tänak jäi hätta. «Kahe varurehviga on aeglasel teel veidi keeruline. Auto tagaosa lehvib ringi ja raske on puhtalt sõita,» selgitas eestlane. Mööda pääsesid nii Neuville kui ka Latvala ja saarlane langes kuuendaks.

Selliselt seisult mindi vastu päeva viimasele kiiruskatsele. «Ainus koht, kus mul oli võimalus (võrreldes teistega) aega võita,» andis Tänak teada. Eestlane kruvis koos kaardilugeja Martin Järveojaga oma Ford Fiestale alla värskeimad rehvid ja andis tuld.

Latvala langes! Ülinapilt – vaid 0,3 sekundiga. Neuville jäi aga saarlase ette 1,3 sekundiga. Järgnes ootamine – kes taganttulijatest veel vääratavad. Vastus 1: elu parimat rallit teinud Toyota mees Juho Hänninen, kes sõitis vastu seina ja vigastas Yarise jahutussüsteemi. Vastus 2: Östberg, keda Tänak terve pärastlõuna jahtis, kaotas viimase katsega kuus sekundit ja langes meie mehe selja taha. Kuuenda koha ja kasina stardipositsiooni ohus olnud Tänak kerkis tugeva sooritusega päeva viimasel katsel kolm kohta ja lõpetas kolmandana.

Nagu eestlase tulemused 2012. a (3. koht) ja 2016. a (5. koht) näitavad – Sardiinias ei pea heaks lõppkohaks tingimata ise ülikiire olema. Kui rajal püsid, küll autovaenulikud teed konkurendid eest koristavad. Tänak on lõivu lõikamiseks oivalisel positsioonil: nädalavahetuse alguses soodsal stardikohal ja liider Hayden Paddonist vaid 9,5 sekundi kaugusel.