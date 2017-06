Alibaba kasv jätkub hoogsalt

See on tunduvalt suurem number, kui olid varem ennustanud analüütikud. Alibaba New Yorgi börsil noteeritud aktsia hind hüppas läinud neljapäeval selle uudise peale 13 protsenti, 142,34 dollarini, ettevõtte asutaja Jack Ma vara väärtus paisus päevaga 2,8 miljardi dollari võrra, kirjutas Bloomberg.

Tõsi, reedel, mil tehnoloogiasektor tegi börsil üsna suure languse, kahanes ka Ma vara väärtus 718 miljoni dollari võrra.

Alates selle aasta algusest on 52-aastase Ma vara kasvanud 7,8 miljardi dollari võrra 41,1 miljardi dollarini. Sellega on Alibaba asutaja tõusnud Aasia rikkaimaks ja maailmas jõukuselt 15. inimeseks.

Hiina internetigigandid Alibaba ja Tencent Holdings kasutavad mõlemad edukalt ära pilvetehnoloogia pakutavaid võimalusi ning liiguvad kiiresti uutesse valdkondadesse. Alibaba püüab üha rohkem digitaalreklaamikliente, paigutades oma poodlemissaitidele sotsiaalmeedia elemente, nagu näiteks videoid. Alibaba suur kasvuprognoos ei tuginegi mitte ainult kauplemiskohtade edul, vaid isegi veel tugevamalt digitaalse reklaamipinna müügil.

Neljapäeval ja reedel toimunud investorite päeval ütles Alibaba grupi finantsjuht Maggie Wu, et nad hakkavad edaspidi avaldama andmeid nn aktiivsete tarbijate kohta vastandina lihtsalt ostjatele.

Eelmisel finantsaastal kasvas Alibaba käive tervelt 57 protsenti, kuid Maggie Wu sõnul kiirenes kasv mitme ülevõetud ettevõtte, näiteks Kagu-Aasia e-kaubandusfirma Lazada ja videoedastussaidi Youku Tudou käibe konsolideerimise tõttu. Ilma nendeta oleks Alibaba käibe kasv olnud 45 protsenti.

Alibaba tegevjuhi Daniel Zhangi sõnul on Alibaba kõige väärtuslikum vara nende andmebaasid ja tänu nendele saavad nad pakkuda paremat teenust nii klientidele, reklaamijatele kui ka teistele ettevõtetele.

«Kui me peaks kirjeldama Alibabat ühe lausega, siis Alibaba on äri, mille mootor on big data,» selgitas Daniel Zhang.

Samas ei öelnud ei Wu ega ka Zhang, millal hakkavad kasumit teenima nende uued ärid, nagu pilveteenused, digitaalmeedia ja meelelahutus, mis praegu on kahjumlikud.

Alibabat kutsutakse ka Hiina Amazoniks ja praegu on veel USA internetikaubamaja märkimisväärselt suurem. Amazoni turuväärtus on 480 miljardit dollarit võrrelduna Alibaba 340 miljardiga. Aga Alibabal on midagi, mida Amazonil ei ole – ligipääs Hiina klientidele, kirjutas finantsportaal Yahoo Finance. Ja Hiina e-kaubandus on Ameerika Ühendriikide omast märksa suurem.

USA statistikaameti prognooside kohaselt kasvab Ameerika Ühendriikide e-kommertsi maht 8–12 protsenti aastas, mis tähendab, et selle aasta mahuks võib kujuneda kuni 443 miljardit dollarit. Hiina e-kaubanduse maht aga ületas triljoni dollari piiri juba eelmisel aastal ja 2018. aastal võib ulatuda see juba 1,5 triljoni dollarini.

Alibaba asutaja ja nõukogu esimehe Jack Ma esinemine reedel aktsiat ei kergitanud. Nagu märgitud, langes nädala viimasel päeval kogu tehnoloogiasektor ja pääsu polnud ka Alibabal.

Kuid Ma ei jätnud investoritele kahtlusekübetki, et ta näeb Alibabat 21. sajandi globaalse gigandina.

Võrreles sellega, milleks ta kunagi saab, on Alibaba praegu alles lapsekene, kordas Ma juba varem välja öeldud mõtet. Ta kordas ka ettevõtte eesmärki, et Alibaba kaudu kaubeldavate tehingute maht kasvab mulluselt 547 miljardilt dollarilt 2020. finantsaastaks ühe triljoni dollarini. See võrdsustaks Alibaba Aasia suuruselt viienda riigi Indoneesia sisemajanduse kogutoodanguga.