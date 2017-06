Lõuna-Eesti maasikad leiavad ostja soolasest hinnast hoolimata

Esimesi punased maasikaid võis Haaslava vallas Päkste külas ettevõttes AranFarming näha 26. mail. Need olid üksikud marjad. Ettevõte alustas kodumaise maasika müügiga 1. juunil Tallinnas Solarise keskuse taluletis. Kilohinnaks oli kuu alguses 20 eurot, tänaseks on see langenud 16 eurole.

Kuigi maasika kilohind on üsna krõbe, on huvi kodumaise marja vastu olemas. Kogused, mis praegu iga päev maasikapõldudel korjatakse, pole aga veel suured. Rääkida võib sadadest kilodest päevas. Sel nädalal võib AranFarmingus oodata ka esimest kartulisaaki.

Kiletunnelid

AranFarmingu juhataja Paavo Otsus tõdes, et kui inimesed nägid lettidel esimesi eestimaiseid maasikaid, oli mõnelgi esimene reaktsioon, et see on pettus ja välismaa kaupa müüakse Eesti kauba pähe. Nii see siiski pole.

Otsusel on maasikakasvatus umbes 15 hektaril, millest natuke vähem kui pool on kaetud kiletunnelitega, kus marjad saavad valmis ligi kuu varem kui avamaal. Kiletunnelid pannakse taimedele peale märtsi keskel. Kui kõik punased maasikad on korjatud, võetakse kiled maha.

Avamaal ja kiletunneli all kasvanud maasikate maitsel ei ole Paavo Otsuse sõnul vahet.

Kuna temperatuur on kile all kõrgem ja vihm ning muud ilmastikuolud saaki ei riku, tuleb mari varem. «Eelis on see, et tarbija ei pea ostma välismaa maasikaid,» lausus ta.

Köetav kasvuhoone

Avamaal ja kiletunneli all kasvanud maasikate maitsel ei ole Paavo Otsuse sõnul vahet.

Mustangi talus Võrumaal said esimesed kodumaised maasikad valmis veelgi varem, aprilli lõpus. Talu peremees Aarne Musting kasvatab neid suures köetavas kasvuhoones.

Praegu saab Mustangi talu maasikaid osta 16 euroga Nõmme turult ning inimeste huvi kodumaiste marjade vastu on suur.

Musting on ka sügiseti katsetanud kasvuhoones maasikate kasvatamist, kuid see ei tasunud tema sõnul end ära.

Eelmisel nädalal olid Lõuna-Eesti maasikad ainult pealinnas müügil, kuid sel nädalal peaksid jõudma ka Tartu suurematesse kauplustesse.