Puhast narkourgast pole olemas

«Tänase jutu fookuses on peonarkootikumid ja see kategooria inimesi, kes mõtlevad, et see on põnev. On see kaif, on see lõbu, seltskond, mis iganes motiveerib, mingis seltskonnas on see võib-olla normaalne. Nende seas on noori, täiskasvanuid, inimesi, kes on väga normaalsel elujärjel, küsimus on selles, kas tarvitamise juures on läbi mõeldud ka selle aine päritolu ja taust ning võimalikud tagajärjed,» rääkis Pikaro.

Usaldus kurjategija vastu

Küsimus on ka usalduses. Ööklubitarvitaja sageli diileriga vahetult kokku ei puutu. Narkootikumi ulatab mõni tema tuttav. Seda, kust tuttav aine sai, ta ei tea. Nii jääb aga usaldusväärsem mulje. Muidugi ei anna tuttav ega sõber mingit garantiid. «Ärge ajage segamini usaldust sõbra ja usaldust aine vastu. Need on kaks täiesti eri asja,» märkis Tambre.

Ka tänavadiileriteks otsitakse sobivad inimesed. Pikaro rõhutas, et on ekslik arvata, et mürki müüb ainult ühesilmne puujalaga mees. Diileriks leitakse sobiv tüüp, kes on võib-olla ka ise alles nn värske liha turu jaoks, võib-olla alguses ütleb ta isegi, et ole ettevaatlik ja ära üle tõmba. Lõpuks on ta aga juba ka ise sõltlane ja tal on täiesti ükskõik, mis sinust ja su sõpradest saab.

«Inimesed mõtlevad aina enam tervislikule toitumisele, sellele, mida nad endale suhu pistavad. Ühel hetkel küsid sõbralt, kuidas sa saad süüa sellist kaloripommi, aga siis minnakse klubisse ja sulle antakse peo peale mingi täiesti tundmatu aine ja kõik nokivad nagu linnupojad diileri käe pealt,» rääkis Pikaro.

«Öeldakse, et see on puhas aine ja politsei lihtsalt ei taha, et inimestel oleks lõbus ja ponid lendaksid. Meie näeme pigem seda, et on narkootikumide üledoosid, surmad, narkourgastes käib mingi kohutav, tõsiselt vastik elu,» jätkas Pikaro.

Tambre ütles, et politseinikena teevad nad kõik selleks, et kahtlaste ainetega kokku puutudes ise mitte haigeks jääda: kannavad maske, kasutavad kummikindaid. Samal ajal on ööklubi täis inimesi, kes panevad seda kraami suhu. «Ma ei julge isegi puutuda neid aineid, et äkki saab mingi pisiku. Ja me räägime väga toredatest inimestest tavaelus, kes on valmis seda sööma,» imestas Põhja prefektuuri kriminaalbüroo juht.

«Võtke endale kolm minutit ja mõelge, kas see on seda kõike väärt,» lisas Tambre.