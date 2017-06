Kaupmehed loevad napsumüügi kahjusid kokku

«Nii järsku alkoholimüügilangust pole me viimase kümne aasta jooksul näinud,» sõnas Rimi pressiesindaja Katrin Bats. «Ainsana on praegu veel kerge müügikasvuga vahuveinid,» märkis Bats. Kõige enam on langenud kange alkoholi müük, suure languse on teinud ka õlle müük.

Batsi sõnul saab piirkondliku eripärana välja tuua kogu Lõuna-Eestit.

«Põhjusena kindlasti selle piirkonna lähedus lõunanaabritega, kust saab alkoholi tunduvalt soodsamalt kätte,» rääkis Bats. Ainuüksi Valga kaupluste alkoholimüügi käive on kukkunud üle poole võrra, Pärnus ligikaudu 30 protsenti.

Ka Selveris on alkoholi müük languses nii koguseliselt kui ka rahaliselt. Hinnatõusu mõju on suurem olnud kangele alkoholile ja selle müük on langenud kuni kümnendiku.

«Enam on langenud koguseline müük, hinnatõusu arvelt on rahaline langus mõnevõrra väiksem,» rääkis Selveri juht Kristi Lomp.

Regiooniti on suurem langus Lõuna-Eestis, kus läbimüük on kahanenud kuni 2/3, mõõdukam langus on Kesk- ja Lääne-Eestis. Harjumaal ja Virumaal on langus väiksem.

«Kangete jookide puhul on ostmisel eelistused kaldunud rohkem džinn, viski ja liköörveinide kasuks,» ütles Lomp.

Lahja alkoholi tarbimist mõjutab peale hinnatõusu hooajalisus, nii näiteks on viimastel kuudel siidri müügi languse põhjus osalt tingitud jahedast kevadest.

«Kui võrrelda mulluseid ja tänavusi mahte, on alkoholi müük langenud kõige rohkem Lõuna-Eestis – ligi 30 protsenti,» ütles Coopi (A&O, Konsum, Maksimarket) pressiesindaja Martin Miido.

Kange alkoholi müük on langenud kolmandiku võrra, õlle müük 30 protsenti, veine ja lahjat alkoholi müüakse viiendiku võrra vähem. Üle Eesti on Coopi poodides alkoholimüük vähenenud kümnendiku võrra.

Maxima pressiesindaja Katja Ljubobratetsi sõnul mõjutab müügiarve mitu tegurit, sh väga tugevalt riigi alkoholipoliitika ja aktsiisitõus. Viimane toob kaasa hinnatõusu ja ka tarbimise vähenemise.

«Samuti mõjutab kõigi jaekaubandusettevõtete müügiarve kindlalt üha kasvava trendina maad võttev piirikaubandus,» ütles poeesindaja.

Maxima kaupluste alkohoolsete jookide müügi vähenemine on piirkonniti erinev, Lõuna-Eestis on müük vähenenud vahemikus 20–40 protsenti sõltuvalt toodetest. «Kui näiteks õlle müük on keskmiselt vähenenud ligi viis protsenti, siis pealinnas jääb see paari protsendi juurde. Samas räägime siidrite puhul juba ka pealinnas kümneprotsendisest müügi vähenemisest,» rääkis Ljubobratets.

Mullu jäi Läti viinaralli tõttu Eesti riigieelarvesse laekumata 10 miljonit eurot.

Lisalugu

Uuring näitab Läti alkoralli mõju

Alates 1985. aastast Eesti alkoholiturgu uurinud konjunktuuriinstituut uuris esimest korda Eesti inimeste piiritaguseid oste.

Värske uuringu järgi on seitse protsenti Eesti elanikest käinud lõunanaabrite juures ekstra alkoholi ostmas, neist peaaegu iga teine küll vaid korra. Lõviosa Eesti kliente ostab Lätist alkoholi seal läbisõidul olles.

Kui seni toodi alkoholi Venemaalt ja Valgevenest ning müüdi see Eestis maha, siis nüüd on konjunktuuriinstituudi juhi Marje Josingu sõnul tekkinud uus viis, mida paljud ei pea mustaks turuks. Nimelt lastakse sõbral Lätist tuua alkoholi ja müüakse see maha, kuid seaduse järgi ei ole lubatud aktsiisikaupu nii müüa.

Ta selgitas, et enda tarbeks võib Euroopa Liidust alkoholi tuua, kuid seda ei ole lubatud edasi müüa. Statistika järgi kasvab musta turu osakaal kange alkoholi osas, kuid Josing ei välistanud, et aasta lõpus tuleb rääkida ka lahjast alkoholist.

Ta tõdes, et samas on tegu tavapärase nähtusega, mida põhjustavad suured hinnavahed eri riikides.