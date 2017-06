Ostapenko vaimustas tervet Lätit

Nagu eelmises kuues matšis demonstreeris 20-aastane Ostapenko (WTA 47.) ka finaalis kartmatut mängu, mis lõpuks osutus Halepi (WTA 3.) ettevaatlikumast mängust tulemuslikumaks. Ostapenko tegi mängu jooksul 54 lihtviga Halepi kümne vastu, ent võitis äralöökide arvestuse 54:8.

Ostapenko on alles neljas naine läbi aegade, kes on suutnut asetamata mängijana võita suure slämmi turniiri. Varem on sellega hakkama saanud Chris O᾽Neil (1978 Austraalia), Serena Williams (2007 USA) ja Kim Clijsters (2009 USA).

20-aastase sportlase täiesti ootamatu edu ajas kogu Läti pöördesse. Finaalmatši ülekannet näidati Riia Vabadussamba juures suurtelt ekraanidelt ja poliitikute õnnesoovid Facebookis ja Twitteris tekitasid olukorra, kus internetil oli tõesti oht täis saada.

«Me teadsime, et Ostapenko on tugev ja tal on kõva potentsiaal, aga juba 16 parema sekka jõudmine oli korralik üllatus. Esikoht on läbinisti imeline saavutus. Tema edu võib viia Läti tennise uuele tasemele. Loodetavasti julgustab Ostapenko võit uusi tennisekeskusi rajama. Tõsi, tennis on üpris kallis spordiala ja kõigil pole võimalik oma lapsi sinna trenni panna,» sõnas Läti spordiajakirjanik Ilvars Koscinkevics Postimehega vesteldes.

«Tema edutee Prantsusmaa lahtistel pani tennist jälgima ka inimesed, kes muidu üldse sporti ei vaata. Umbes samamoodi, nagu Kristaps Porzingis (kaks hooaega NBA-klubis New York Knicks mänginud Läti parim korvpallur – toim) pani NBAd vaatama inimesed, keda korvpall muidu täiesti külmaks jättis. Ostapenko võit vaimustas tervet Lätit,» rääkis Koscinkevics.

Meeste üksikmängu finaalis läks kõik oodatult – Rafael Nadal (Hispaania, ATP 4.) alistas 6:2, 6:3, 6:1 Stanislas Wawrinka (Šveits, ATP 3.) ja võitis karjääri 10. Prantsusmaa lahtiste tiitli.