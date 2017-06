Mõlder, Sikk, Vatanen ja Gross – kõik rõkkasid!

«Kui Ott 2012. aastal Kuldar Sikuga WRC sarjas sõitma hakkas, tõi sõber mulle Tenerifelt kingituseks sigari. Ütlesin toona, et tõmban selle ära siis, kui Ott esimese MM-ralli võidab. Kolm aastat (2014–16 – toim), kui Otile kaarti lugesin, oli see sigar minuga kõigil rallidel kaasas. Nüüd maitseb see kahtlemata väga magusalt. Olen eluaegne Oti fänn. Tänane võit oli ju tegelikult terve Eesti võit,» rääkis Mõlder.

Tänaku eelmine kaardilugeja möönis samas, et Sardiinia ralli eel ei arvanud ta, et võistlus lõpeb Tänaku esikohaga. «Sardiinia on Otile küll sobinud ja ta on seal varemgi poodiumile jõudnud (kolmas koht 2012. aastal – toim), aga tegu on väga ränga ralliga, kus peab loteriis natuke vedama ka. Õnnega on Otil seni ju nii, et vana karvane seal üleval teda väga hästi ei vaata. Lootsin küll võitu, aga arvasin, et see tuleb järgmisel rallil Poolas,» sõnas Mõlder.

Kas Mõlderi hinges on kasvõi kerge kahetsus, et ta praegu ise võiduautos ei istunud (Mõlder loobus eelmise hooaja järel omal algatusel Tänaku kaardilugeja kohast ja selle töö võttis üle Martin Järveoja – toim)? «Ei tea, kas kahetsus, aga ma ei mõtle sellele. Mul on lihtsalt Oti üle väga hea meel. Kui otsus on tehtud, siis miks seda kahetseda?»

2012 Sardiinias Tänakule kaarti lugedes kolmanda koha võitnud Sikk sõnas: «Ega rallispordis tule ühe aastaga midagi. Kogemusi on vaja. Lõpuks on suurtulemus tehtud ja võib öelda, et eestlased on taas tipus.»

Kui enne tänavust hooaega oli Tänak jõudnud neljal korral poodiumile ja võidule oli ta väga lähedal mullu Poolas, siis tänavu on Siku sõnul eestlased igal rallil võitu jahtimas: «Vaadates aasta algusesse tagasi, on igal rallil olnud ju võimalus. Ka mina olen iga ralli eel mõelnud, et just nüüd võib Otil ja Martinil võit tulla.»

Edu põhjusi on Siku hinnangul mitu: «Esiteks on olulised kogemused. Teiseks on Ott olnud uue Fordi arendamise juures A ja O. Auto on ehitatud Oti soovide järgi ja toimib tema juhtimisel hästi. Ta on ka inimesena targemaks ja kogenenumaks saanud. Ta on mõistnud, et sõja võitmiseks ei pea võitma kõiki lahinguid.»

Sikk usub, et Sardiinia ralli järel MM-sarjas kolmandaks kerkinud Tänak on võimeline heitlema ka MM-tiitli nimel. Selleks tuleb seljatada Sebastien Ogier, Thierry Neuville ja Jari-Matti Latvala. «Ees ootavad Oti lemmikrallid ehk Poola ja Soome võidukihutamised. Samas tasub meenutada, et need on ka teiste meeste lemmikrallid. Vahed on neil rallidel väiksed ja kiirused suured. Usun, et Otil on olemas head võimalused MM-tiitli eest heitlemiseks.»

Tänaku ja Järveoja kiitmisega polnud kitsi ka Eesti Autospordi Liidu president Ari Vatanen: «Olen poiste üle uhke, väga uhke! Palju tööd on tehtud ja ma ei kahelnud kunagi, et see hetk kätte jõuab. Ott ja Martin on näidanud ennast sellel hooajal selgete rallivõitude kandidaatidena ja nüüd on esimene käes. Järgmist võitu, olen kindel, ei pea kaua ootama.»

Rallimehe kauaaegne toetaja, ettevõtja Oleg Gross sõnas, et mattub õnnitluste kuhja alla. «Emotsioonid on laes. See on väga suur võit ja tema pöidlahoidjad ootasid seda väga. Küsimus oli, millal, sest see oli meile kõigile selge, et see juhtub. Ja kui paljud tahavad öelda, et nüüd lõpuks oli Otil õnne, siis ma ütleks hoopis, et pigem oli tal ennet olnud väga palju ebaõnne ja nüüd läks nii, nagu minema pidi,» sõnas Gross.