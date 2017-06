Tänak: loodetavasti avasin täna pika võitude rea

Sardiinia ralli on autotapja. Karmid kruusateed, neid palistavad ohtlikud vallid, rehve žilettidena lõhkuvad kivid ja Vahemere lõõskav päike annavad kokku kompoti, millest tervena väljuda on ülimalt keeruline. Juba esimesel päeval langesid esikohakonkurentsist Kris Meeke, Elfyn Evans, Craig Breen, Dani Sordo, Juho Hänninen ja Esapekka Lappi.

Laupäeval jätkati sama hirmsa hooga rivi hõrendamist. Kõige laastavam oli 28,11 kilomeetrit pika Monte Lerno katse esimene läbimine, kus purunesid nii Sebastien Ogier᾽i, Andreas Mikkelseni kui ka Mads Östbergi rehvid. Kõik mehed kaotasid üle kahe minuti, sealjuures Östberg jäi rajale naastes ette Latvalale, kes oli varem kihutanud kolmandat kohta hoidnud Tänakuga sekund-sekundis. Soomlane oli katse lõpus marus ja nõudis, et talle antaks kaotatud aeg – tema enda hinnangul 10 sekundit – tagasi. Vastasel juhul lubas ta rallisõiduga üldse lõpparve teha. Hiljem Latvala rahunes – õnneks, sest kohtunikud ei liigutanud tema nõudmise peale lillegi.

Sellega polnud katse draama aga veel lõppenud – teist kohta hoidnud Thierry Neuville sõitis ilma töötavate piduriteta, kaotas minuti ja kergitas katse võitnud Tänaku teiseks. Hayden Paddonist lahutas eestlast veel 9,4 sekundit. Lõunapausil kommenteeris meie esisõitja, et ootab huviga eelseisvat lahingut.

Seda Tänak aga ei saanud. Tema punnitas, kuis jaksas, ja võttis veel kaks järjestikust katsevõitu, aga Paddon langes konkurentsist. 13. katsel keeras uusmeremaalane kurvi liiga vara sisse, tabas valli ja lõhkus oma masina võlli. Täpselt nagu Kris Meeke päev varem, pidi Paddon esikohalt võistluse pooleli jätma. «Amatöörlik viga,» tunnistas kiivi ausalt.

Seega jäid esikohakonkurentsi veel kaks meest – Tänak ja Latvala. Soomlane võis Östbergi taga kaotatud aega taga nutta, aga tõsiasja see ei muutnud: viimase päeva eel oli Tänaku edu üpris turvalised 24,3 sekundit. Tänaku meeskond veenis teda riskima ühe varurehviga, mis tegi auto palju stabiilsemaks. «40 kilomeetrit väga nõudlikke katseid on veel ees, aga vahe on korralik ja peame lihtsalt töö lõpuni viima,» pidas ta plaani.

Pühapäevane esimene kiiruskatse tõi hinge veidi ärevust. Tänaku ja Järveoja Fiestasse tungis tolmu ja häiritud nähtavusega kaotati Latvalale 5,5 sekundit. Asja otsustas aga hõimuvenna eksimus järgmisel katsel: soomlane suretas oma Yarise välja ja kaotas mõned väärtuslikud sekundid. Jaht esikohale oli otsas.

Seega sai Tänak ralli viimast katset juba nautida. Eestlased ei üritanudki ülikehvas seisus Power Stage᾽i teedel punktide nimel võidelda, vaid kulgesid omas tempos ja ületasid finišijoone 11,1-sekundilise kaotusega Latvalale, edu jagus veel teiseks sama suureks allajäämiseks.

Järgnesid õnnitlused. «Ma küsisin, kas peame nüüd auto katusele ronima, sest ma polnud kunagi varem rallit võitnud. Ta vastas, et ega ta ka ei tea,» vahendas autosiseseid meeleolusid Järveoja.

Nad ronisid siiski. Tänak lubas endale isegi kõrgel taevas lehvivate sinimustvalgete lippude all väikese võiduhüppe. Katuselt alla ronides oli ta nägu kõrvuni naerul. «Mis ma öelda saan, tunne on hea,» olid tema esimesed kommentaarid. «Loodetavasti avasin täna pika võitude rea.»