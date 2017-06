Kommentaar: Tänaku MM-tiitel pole võimatu, aga ees ootavad kaks üliolulist rallit

Kui peaks ennustama, kas Tänak tuleb maailmameistriks, paneb tark inimene panuse vastusele «ei». Hoolimata eufooriast, mille tõi kaasa mehe esimene MM-ralli võit, tuleb külma mõistusega punktitabelisse vaadates tõdeda, et saarlase vahe Sebastien Ogier’ga on siiski veel 33 punkti. Selle ümbersõitmiseks läheks vaja kas neljakordse maailmameistri eksimist või ebaõnne ja vähemalt seda esimest prantslane ei praktiseeri.

Need olid pessimistlikud mõtted. Nüüd saame vaba voli anda aga optimismile. Nagu Tänak ise nentis, tundis ta suurt survet oma debüütvõit kätte saada just Sardiinias, et minna meelisetappidele Poolas ja Soomes vastu pingevabamalt. Esimesel röövis mullu Tänakult esikoha õnnetu rehvipurunemine, mille vastu oli sõitja ise võimetu, ja teisel võitis ta kuus kiiruskatset, enne kui sõiduviga poodiumikoha jahil tema sõidu lõpetas.

Poola probleem on teoreetiliselt lahendatud. Mullu sõitis Tänak DMACKi rehvidega, mis täpselt sealsamas paigas mitmel mehel purunesid. Michelini kliendid läbisid koha aga muredeta. Mis puutub Soomesse, tähendab kivikõvadel ja kiiretel teedel iga väiksemgi viga potentsiaalselt katkestamist, kuid Tänak on sel hooajal näidanud, et ta eksib üha vähem. Kui lisada Sardiiniast saadud positiivne emotsioon, mis tõstab Tänaku ja Martin Järveoja enesekindluse lakke, siis miks mitte ei võiks me unistada sellestki, et juba poolteise kuu pärast ei ole tegu mitte ühe-, vaid kolmekordsete rallivõitjatega.

Tegelikult unustame edaspidi Tänakust rääkides üldse ära tegusõna «unistama». Neis spekulatsioonides pole midagi ulmelist – tuleb vaid karmis konkurentsis peale jääda. Vaadates MM-sarja stardirivi, on kaheksa sõitjat, kelle seast tulevad tõenäoliselt Poola ja Soome võitjad: kõik kolm M-Sporti pilooti ehk Tänak, Ogier ja Elfyn Evans, Toyota kiired soomlased Jari-Matti Latvala ja Esapekka Lappi, Hyundai liidrid Thierry Neuville ja Hayden Paddon ning Citroëni esisõitja Kris Meeke.

Meeke’il ja Paddonil on tänavu olnud suuri probleeme teel püsimisega, nii et nende enesekindlus kõigub rohkem kui Briti poissmees laupäevaöises Tallinna vanalinnas. Lappi on oma esimesel kahel MM-rallil näidanud hiilgavat talendikust, aga tal napib Yarises võistluskogemust. Eesotsas startivad Ogier ja Neuville peavad taas tegelema konkurentidele tee puhastamisega ja kuigi see peaks tähendama väiksemat ajakaotust kui ülitolmuses Sardiinias, on kiiretel teedel ka raskem vahet vähendada. Tänaku mantlipärija DMACKis, Evans, on siin nimekirjas must hobune – tema rehvid võiksid neil rallidel sarnaselt mullusega hästi töötada, aga ka waleslasel pole vigade vältimisega olnud kõige paremad lood.

Kõigi nende küsimärkide keskel saab meie mees Tänak nautida mõnusat rahulolu. Esimese võidu võtmise pinge on tema õlult nüüd langenud ja ta tunneb end kiiretel kruusateedel maru mugavalt. Tegelikult jääb ideaalsest seisust teda lahutama vaid üks Sardiinia ebaõnnestumine ja sedagi ei teinud ta mitte ise, vaid hoopis Latvala. Soomlane eksis punktikatsel ühel tagasipöördel ja kaotas aega. Tulemuseks viies koht ja vaid üks lisapunkt, mis tähendas, et Tänak kerkis MM-tabelis hõimuvennast silmaga mööda. Oleks Latvala olnud vaid sekundi võrra kiirem, jäänuks ta eestlase ette. Nüüd aga saab tema Poolas sõita Tänakuga võrreldes natukene puhtamatel teedel. Ehk kui meie mees tahab kohe teise võidu otsa võtta, peab ta endast veel enam andma.

Ent süües kasvab isu ja Tänak haistab enamat kui ainult oma järgmist rallivõitu. Temagi on unelmais juba Austraalias. «Kindlasti ma üritan,» mõtleb ta MM-tiitlist. «Me oleme nüüd Sebile lähemal, nii et ma ei näe, miks see peaks (võimatu) olema.»