Algab kohus Edgar Savisaare üle

Sajandi protsessiks nimetatud kohtulahingu esimeste päevade peaküsimus on aga, mida teeb pistisevõtja Villu Reiljan. Nimelt on asjaosalistelt viimastel päevadel olnud kuulda kahtlusi, et endine maadevahetaja, Rahvaliidu esimees ja keskkonnaminister võib minna riigiprokuratuuriga kokkuleppele, et oma saatus kiirkorras vastu võtta ja pääseda vanglakaristusest.

Nimelt pääses Reiljan ka pistisevõtmise eest vangi minekust ja sai karistuseks tingimisi vangistuse katseajaga. Kohus põhjendas otsust sellega, et Reiljanit pole mõtet vangi panna, sest 60-aastase inimese väärtushinnangud on juba välja kujunenud ja vangla neid ei muuda. «Kohtukolleegium loodab, et süüdistatav on elukogemuse ja hariduse pinnalt võimeline süütegude toimepanemisest hoiduma,» põhjendas kohus tingimisi karistust.

Järjekordse süüdistuse järgi pani Reiljan uue kuriteo toime just selle katseaja jooksul, mis tähendab, et kui kohus ta ka nüüd süüdi mõistab, peab ta trellide taha minema.

Seetõttu arvatakse, et Reiljan võib Savisaare kohtuasjas eelistada kokkuleppemenetlust, mis tähendaks talle üksnes rahalist karistust. Ja ta võiks loota, et tema tingimisi vanglakaristust ei pöörata täitmisele. Kui ka prokuratuur niisuguse asjade käiguga nõustub, peab kohus selle kinnitama.

Säärase põgenemistee tekkimiseks peab Reiljan oma osa hästi välja mängima. Esmalt peab ta täna hommikul ilmselt läbi murdma Harju maakohtu esimese korruse koridorides tunglevatest ajakirjanikest, kes küsivad kindlasti, kas kokkulepe tuleb või mitte. Seejärel tuleb tal astuda kohtusaali ja tõendada kohtule, et ta on tõepoolest tema. Siis võib istung alata.

Kui formaalsused on täidetud, saab istung alguse. On üsna tõenäoline, et kohe alguses hakkavad Savisaare, aga ka teiste kohtualuste kaitsjad esitama igasuguseid taotlusi. See on suurtel protsessidel täiesti tavaline taktika, et kriminaalasja menetlemise aeg võimalikult pikaks venitada.

Tihti on taotlustest kasu. Näiteks Assar Pauluse jõugu kohtuprotsessil kulus esimestel päevadel, aga ka hiljem suur osa tähelepanust ühe kohtualuse tervisele. Arvestades seda, kui palju on ratastooli abil liikuv Savisaar seni oma tervist argumendina kasutanud ja sellest rääkida tahtnud, ei tule järgmised päevad ilmselt väga palju erinevad.

Tavaliselt kulub hulk aega taotluste aluseks olevate dokumentide tutvustamisele ja kohtulikule hindamisele ning poolte seisukohtade ära kuulamisele. Taotluse esitamiseks võtab sõna advokaat, talle vastab prokurör. Seejärel saavad riburada sõna kõik ülejäänud kaitsjad, kel vähegi midagi öelda. Lõpuks ütleb oma seisukoha kohus.

Kui need asjad on tehtud, jõutakse avakõnede juurde. See on üks neist asjadest, mida juristid viimastel päevadel kõige enam lihvinud ja harjutanud on. Kindlasti on oma kõne põhjalikult ette valmistanud juhtiv riigiprokurör Steven-Hristo Evestus koos abiprokurör Triinu Oleviga.

Nende seisukohast on see esimene võimalus rääkida avalikult väga üksikasjalikult Edgar Savisaarele esitatud süüdistusest. See on kohtumenetluse üks teatraalsemaid osi ning võib uskuda, et prokuratuuri avakõne peab teatrihuviline Evestus ise.