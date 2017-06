Kommentaar: Reimi plaani potentsiaal jäi rumala punase kaardi tõttu nägemata

Jalgpalliteoreetiliselt seisneb plaan kaitseliini tihendamises alumise poolkaitsja (Karol Mets) võrra olukordades, kus pall on vastase käes, ning ühtlasi ründava poolkaitsja (Konstantin Vassiljev) mängitamises valeründajana. Ründefaasis peab valeründaja taanduma oma lemmiktööalale ja ääred kehastuma ründajateks.

Eelneva eesti keelde tõlkimiseks kujutage palun ette siili, kes tõmbub ohu korral kerra ja ajab okkad turri, et nendega ohustajat torkida, ent on valmis vastase tähelepanu hajumise puhul kohe vudides plehku panema. Kokkuvõttes pääseb siil kiskja käest vaid siis, kui on kannatlik ega lase end hetkekski lõdvaks – kohe kui okkamüür kuskiltki järele annab, saab siilist tugevama elaja eine.

Eesti okkamüür paistis Belgiat reedel päris hästi taltsutavat ja kui väravavaht Mihkel Aksalu 31. minuti eksimus, millest külalised 1:0 juhtvärava lõid, polnud tingimata surmahoop, siis Artjom Dmitrijevi 44. minuti tarbetu ja vastutustundetu punane kaart küll. Mittetäieliku koosseisuta ei saanudki lõplikult teada, kas plaan toiminuks või mitte.

Miks aga ei saa kirjeldatud plaani enne oktoobrit katsetada? Sest täna õhtul 19.45 Riias algavas mängus pole põhjust Läti meeskonna suhtes sedavõrd suurt aupaklikkust üles näidata, vaid hoiak peab olema ründav(am). Sama kehtib 3. septembril Lillekülas peetava MM-valikmängu kohta, kus vastaseks Küpros – ka siis on põhjust Eestilt ründamist nõuda.

Vahepeal sõidetakse külla Kreekale, kus Reimi plaani rakendamine on keeruline elavjõulisel põhjusel – mängus Belgiaga teenitud kollane kaart oli Karol Metsa jaoks praeguse valiksarja teine ja tõi kaasa ühemängulise võistluskeelu. Mets on aga alumise poolkaitsja rollis Eesti koondise jaoks samamoodi asendamatu mängija nagu Vassiljev edurivis – teist tema ampluaaga rahvusvahelisele tasemele vastavat jalgpallurit Eestil lihtsalt pole.

Seega tuleb oodata oktoobrikuist kodumängu Bosnia ja Hertsegoviinaga, et proovida teada saada, kas hübriidne 5-4-1 asetus on Eesti meeskonnale sobiv lahendus, et vägevamaid koondisi kimbutada. Märke, mis sellele viitavad, leidub (esitus Belgia vastu kuni punase kaardini), aga vaja on konkreetset tõestust ehk punktilisa.

TULEMUSE KAST

Eesti – Belgia 0:2

Väravad: 31. Dries Mertens, 86. Nacer Chadli.

Teised H-alagrupi mängud: Gibraltar – Küpros 1:2, Bosnia ja Hertsegoviina – Kreeka 0:0.

Tabeliseis: Belgia 16, Kreeka 12, Bosnia ja Hertsegoviina 11, Küpros 7, Eesti 4, Gibraltar 0.