Šoki äärelt Mehhikosse raskelt välja teenitud tasu järele

Avageimi võitis Eesti 25:15 ja tundus, et tuleb kindel 3:0 võit. Ent siis kaotati teine 21:25 ja kolmas 22:25. Kas tõesti läheb kõik hetkega valesti?

Kreeklaste meeskonda on korralikult räsinud vigastustelaine ja võiduarve oli neil turniiril seni avamata, aga võidu kirjasaamine ilmselgelt auasi. Kaitses toodi ära uskumatuid palle ja mängiti riski piiril. Neljas geim algas siiski Eestile positiivselt, kui Renee Teppani rünnakust juhiti 10:5. Geim läks lõpuks Eestile 25:17 ja sellega kindlustati ka pääs finaalturniirile.

Enne viimast päeva oli neli võitu nii Eestil, Austrial, Hispaanial kui ka Saksamaal. Saksamaa alistas 3:0 Mehhiko ja kindlustas lisaks võõrustajale Mehhikole koha nelja seas. Eestile piisas kahest geimivõidust, sest sel juhul ei saanud peale Hispaania ja Austria enam meist mööduda. Lõplik tabeliseis sai selgeks eile hilisõhtul, kui Hispaania ja Austria mängisid omavahel.

Viienda geimi võitis Eesti 15:11 ja mäng seega 3:2 meile.

Kapten Kert Toobal sõnas, et edu tõi rahu säilitamine. «Kreekal on kvaliteeti küll ja täna mängisid nad vabalt ja hästi. Koduse turniiriga jätsime natuke vale mulje, et 3:0 võitisme mänge, päris nii lihtsalt see ei peaks käima. Olime ise kindlasti väga head, vastased võib-olla mitte nii head, aga kokkuvõttes olen väga rahul,» sõnas Toobal alagrupimängude kohta.

Raskel hetkel uskus Toobal võitu ja rahustas ka kaaslasi. «Ei tasu kätega vehkima hakata, vaid rahu tuleb säilitada ja uskuda.»

Mehhikosse sõidu kohta ütles kapten: «Kui enne mängu riietusruumis küsisin, kas Mehhikosse tahetakse minna, tuli sealt üks suur agressiivne «jaa»».

Seejuures erinevalt eelmisel ja üle-eelmisel suvel mängitud Euroopa liigast, saab Maailmaliigaga vähemalt kulud tasa teenida. Grupi võitja saab 60 000 USA dollarit, teine 50 000, kolmas 40 000 ja neljas 30 000. Teenida sai ka alagrupimängudega: esimese koha omanik saab 19 920 dollarit, teine 16 600, kolmas 13 280 ja neljas 9960 dollarit. Nii saavad eestlased Mehhikosse ausalt ja raskelt välja teenitud preemia järele minna.

Lisalugu

Peatreener Cretu sihib Eestiga aina kõrgemale

Eesti rahvusmeeskonna peatreener Gheorghe Cretu ütleb, et kuigi Maailmaliiga esimese turniiri ajal ja ka eilses mängus Kreekaga oli probleeme, on ta mängijate üle uhke. «Asi pole niivõrd vastastes, kuivõrd meis endis. Võrkpallis on mängijatel egod ja igaüks tahab midagi meeskonna heaks anda. Minu asi on juhtida, et egod töötaksid meie kasuks. Kui tuled pingilt, ei nõua ma kohe palju punkte, tahan, et igaüks tooks positiivset, ei teeks vigu,» räägib Cretu esimesel turniiril Montenegros ilmnenud ebakõladest.

MM-valiksarja turniiril ja kontrollmängudes Venemaa ja Hispaaniaga asjad toimisid. Ent siis tuli reis Montenegrosse. Esiteks oli eestlastel pärast MMi valikturniiril järgmisse ringi jõudmist pingelangus. Lisaks olid viis järjestikust mängu meestest palju välja võtnud. Lisaks Montenegro kohutav korraldus. «Lõunaks pakuti friikartuleid, saalis polnud valgust ega piisavalt palle trenni läbiviimiseks, riietusruumi põrand oli mudakihi all, saali põrandat ei pestud kolme päeva jooksul kordagi ja sealt võis isegi linnusitta leida. Lisaks suitsetati saalis metsikult,» kirjeldab juhendaja.

Samas ütleb Cretu, et halvad tingimused polnud kehvade esituste põhjus. Ikka need paljuräägitud väsimus ja seeläbi kaduma kippuv keskendumine. «Mehed vajasid mingit impulssi, aga seal oli tühi saal. Kaotasime seal võistlustunnetuse, sest seal oli raske tajuda, et on võistlus,» lisas Cretu.

Peatreener teab, et meeste enesekindlus on platsil kõrge ja nad vajavad tasavägisemaid mänge. Seetõttu ongi Maailmaliiga teine grupp vajalik. «Tasavägised mängud aitavad edasi. Nagu Venemaa vastu nägime, siis oskused on meil olemas, nüüd on vaja kõvade satside vastu harjuda,» leiab Cretu ja lisab, et arvamised, nagu oleks see Eesti jaoks liiga suur amps, ajavad ta marru. «Kokkuvõttes olen meestega rahul. Mehhikos on kaks mängu ja läheme sinna täispangale. Lisaks on see hea võimalus raha teenida ja peame selle eest võitlema,» lisab juhendaja.