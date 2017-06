Teeme ise virtuaalreaalsust!

Käes on suvi ja ümberringi toimub nii palju põnevat, et selle peab kuidagi jäädvustama. Just nimelt ümberringi: ees, taga, kõrval, üleval ja isegi all. Panoraampildid, mullipildid, 360 kraadi pildid või kuidas neid nimetataksegi – need on jäädvustused, mis salvestavadki kõik igas suunas toimuva ühele pildile. Neid pilte saab igaüks ise teha ning vaadata.

360 kraadi kaamerad maksavad paarisajast eurost keskmise korteri hinnani. Kuid ka mobiiliga võib panoraampilte teha. Põhiline, et nn mull ehk sfäär saaks hiljem nii kokku pandud, et liitekohti poleks näha. Selle teeb ära tarkvara. Kui varem vaadati sfääre arvutist ja mobiilist vasakule-paremale ja üles-alla kerides, siis nüüd on kuum moesõna virtuaalreaalsus – jällegi on olemas odavamaid, lausa papist virtuaalprille. Loomulikult võite soetada ka tuhandete eurodeni küündiva hinnalipikuga tõsiseid profiriistu, millega saab tehismaailma enda ümber igas suunas vaadata.

Virtuaalprillide põhimõte on näidata sfäärist just seda osa, kuhu vaataja oma pea pöörab. Tekib mulje, nagu ta olekski ise pildi sees. Kuna enamik nutitelefone on varustatud asendianduritega, ongi odavamad virtuaalprillid sellised, mis kuvavad telefoni pooleks jaotatud ekraanile kummagi silma jaoks eraldi sfääri selle osa, kuhupoole inimene oma pea liigutab. Nutitelefon pannakse odavate virtuaalprillide ees olevasse vastavasse sahtlisse, mis kuvabki mobiiliekraani pilti silmade ette. See jätab mulje tohutult suurest ekraanist, just nagu oleks ise kohapeal, tehisreaalsuses.

Raske on 360 kraadi pilti tasapinnaliselt kujutada, aga appi tuleb kaardiprojektsioon: siin on üks Kadrioru pargi sfääripilt laotatud ajalehe tasasele pinnale. / Kaido Einama

Odavad ja hirmkallid kaamerad

Kõige odavamad 360 kraadi kaamerad maksavad paarsada eurot. Sellised mobiilitootjad nagu Samsung ja LG on neid hakanud müüma ka komplektina – koos mobiiliga. LG 360 Cam teeb 2560 x 1280 piksliseid pilte, Samsungi Gear 360 (uus, 2017. aasta mudel) aga 5472 x 2736 piksliseid pilte. Ricoh Theta 360 teeb 5376 x 2688 piksliseid ülesvõtteid. Kõik kolm odavat kaamerat koosnevad kahest nn kalasilmobjektiiviga läätsest, mis asetsevad vastassuundades ja võtavad üles ümbrusest ühe n-ö poolkerapildi. Hiljem paneb tarkvara neist poolkeradest kokku täiskera ehk panoraampildi, mida saab keerata ja vaadata igas suunas. Piksleid tundub küll üsna palju, kuid panoraampiltidel on need pikslid jagatud ära kogu ümbritseva pildipinna peale – ette, taha, kõrvale ja alla –, samal ajal kui tavaline kaamera salvestab sama pikslihulgaga tihedamalt vaid kitsa ristküliku meie ette jäävast vaateväljast. Seega see panoraamkaamera sama suur pikslite arv venitatakse hoopis suurema ala peale ja need nimetatud kolm odavat kaamerat ei taga seega just tippkvaliteeti.

Tippkaamerad on hoopis teise hinnasildiga tooted. Nokia muuseas on ka selles valdkonnas kõva tegija. Nokia OZO panoraamkaamerate tippude tipp (muidugi leiab otsides kindlasti veel vingemaid lahendusi) maksab terve varanduse – 37 500 eurot. See kaamera salvestab kummagi silma jaoks 4K kvaliteedis videot igas suunas ja ka heli on ruumiline: heli suund muutub selle järgi, kuidas vaataja hiljem virtuaalprillidega oma pead pöörab. Täielik kohalolutunne on tagatud.