Sest see on meie võimuses. Bentley Bentayga

Just uus diiseljõuallikas on ka minu proovisõidukil. Mootorivalemiks V8, 435 hj ja 900 Nm saavutatakse pressides atmosfääri läbi kahe järjestikuse turbolaaduri ja ühe väiksema elektrilise kompressori, mille peamiseks ülesandeks on turboviivituste silumine. Pöördemoment on arvudes sama mis W12 mootoril, kuid kätte tuleb see juba – pange tähele – 1000 pöörde juures minutis. Kaks ja pool tonni saadetakse sajani – ja taas tähelepanu! – 4,8 sekundiga. Tunnistagem, see võtab seest kergelt õõnsaks. Tippkiirus 270 km/h tähendab tootja kinnitusel, et tegemist on maailma kiireima diiselmaasturiga.

Bentayga – olgu ta nii erakordne kui tahes – on siiski lüli VW tõhususe maatriksis. Kõnealune V8 on sama jõuallikas, mida kasutab Audi SQ7. Bentayga jagab MLB platvormi Audi Q7, VW Touaregi ja tulevaste Porsche Cayenne’i ja Lamborghini Urusega (seda küll, Lamborghini hakkab jälle maastureid tegema). Insenerid on vaeva näinud, et Bentayga kõlaks ennekõike nagu Bentley ja alles siis nagu diisel. Mootorit on kuulda kiirendamisel, muidu valitseb salongis vaikus. Maailmast eraldatus. Keskkond nagu luksuslikus kosmosekapslis, mille kõrk looja on soovinud teid isoleerida külastatava planeedi pööblist ja igavusest. Märkan peagi, et eelistan maailmast isoleerituse vaikust tippklassi helisüsteemile, mille Naim on loonud spetsiaalselt Bentley vajadusi arvestades. Mul on Naimist natuke kahju.

Proovisõidu kütusekulu jäi pidama 12 l / 100 km peale. Tegelikult saab vähemaga. Ja keda see huvitaks? / Eero Vabamägi

Kuidas Bentayga sõidab? Tänu kere kaldumise üle valvavale süsteemile püsib ta ülihästi tasakaalus ning kaassõitjad võivad šampanjaklaase käes hoida. Kõige meeldivam sõidurežiim on tähistatud tähega B. Sportrežiim muudab käitumises liiga vähe, et pöördlüliti keeramise vaev end ära tasuks. Neli maastikurežiimi pakuvad abi sõitmiseks kruusal, liivas, libedal ja konarustel. Bentaygaga võib minna kuni poole meetri sügavusse vette. Selle peale Land Rover Discovery turtsataks. Bentayga pole lõpuni veatu. Kuigi temast võib leida küsitavusi, siis milleks? Milleks vaielda masinaga, mis tuleb toime 35-kraadise külgkaldega ja peab vastu temperatuurivahemikus –30 kuni +50 kraadi. Pärast maailma lõppu on teil võtta töökorras Bentayga.

Tavatsetakse öelda, et Briti autotööstuse hiilgusele panid aluse õmblejad. Bentayga õmblustöö tase on hurmav. Siseviimistluse meistritel on eksimisruumi ainult 0,3 mm – nii täpselt peab viimne kui detail sõitjateruumis kokku klappima. Veised, kelle nahad polsterdavad Bentaygat, on elanud veatut elu. Tepingud on rikkalikud, rombid laitmatud. Ventilaatoreid armatuurlaual saab pöörata nagu muna või kuuli, nende avamiseks on sisse-välja liigutatavad ventiilid, mis meenutavad trompeti kolme pumpventiili. Ainult neid on siin kõrvuti kaks. Miles Davis jääks oma trompeti juurde. Võib-olla.

Ventiilid ventilaatorite avamiseks. / Esta Tatrik