Kunstnik ja fotograaf Peeter Laurits: uned ja ilmsiolek pole vastandlikud

Oma mõneti raputavate, et mitte öelda šokeerivate taiestega juba mitukümmend aastat vaatajate meeli elevil hoidnud Peeter Laurits võtab istet oma töötoa tugitoolis, taustal kunagise DeStudio loomekaaslase Herkki Erich Merila pilt, kus Laurits vaatab, suits suus, karmilt otsa. Sel hetkel ei oskagi aimata, et varsti räägime sellest, kuidas kass talle metsa näitas.

Õnne jääda ellu vabakutselise kunstnikuna pole antud väga paljudele.

(Muigab.) Ma ei tea, kuidas, aga nii see juhtus. Ehkki ainult oma loomingust ära ei ela; looming katab kolmandiku või poole mu sissetulekutest. Ja need on ka sellised sissetulekud, mis on alati täiesti ettearvamatud. Ühel hetkel võib tulla palju-palju-palju-palju raha ja siis olla pool aastat täielik vaikus.

Kuigi elame infoajastul ja nii lihtne oleks eri kultuuride kogemustepagaseid kokku võtta ja ühendada, kapseldume tegelikkuses ikkagi.

Stabiilsuse annab raamatute kujundamine.

Aga ühegi kõrgkooli lõpetamise diplomit sul pole.

Ei.

Nii et hiljuti pälvitud Tartu ülikooli vabade kunstide külalisprofessori tiitel on pooleldi nali?

Ei ole nali, ega diplomid loenguid pea. See on väga konkreetne positsioon, sisuliselt Tartu ülikooli aastane kultuuristipendium, mida on antud 1993. aastast. Esimene külalisprofessor oli Hando Runnel ja pärast on neid järjepidevalt valitud eri loomealade esindajate seast, Arvo Pärdist Merle Karusooni. Tegu on vastastikku kasuliku ja inspireeriva protsessiga, sest valitu on terve aasta hõivatud loengute pidamisega väga interdistsiplinaarses keskkonnas – tudengeid on kõigist teaduskondadest. See tähendab oma teemade analüüsi uute vaatenurkade alt. Saan aasta jooksul keskenduda tööle, kultuuri mõtestamisele, olles vaba olmemuredest. Ülikoolilegi on see meeldiv koostöö, sest toob akadeemilisse maailma teistsuguseid tuuli. Vabade kunstide professuuri üks ideid on tuua kooli loomingulisust ja raamidest väljas mõtlemist. Irratsionaalsust. Et ratsionaalne akadeemiline maailm püsiks terve ja hingaks.

Lisaks on külalisprofessori loengud avatud. Et neid kuulama tulla, ei pea olema tudeng. See seob ülikooli sootsiumiga.

Enne seda oli su viimane töökoht Eesti draamateatris?

Jah, palgalist ametit pole mul pärast draamateatrit (töötas seal 1991. aastani fotograafina – toim) olnud.

Fotograaf olid ka Harju Elektris?

(Naerab.) Jaa. See oli veel varem. Sinna läksin pärast seda, kui olin Tartu ülikoolist ära tulnud.

Ma ei mäletagi enam, kas õppisin enne tehnikakoolis fotot ja siis läksin Tartusse inglise filli õppima või vastupidi – igatahes tahtsin ülikoolis spetsialiseeruda keldi keeltele, aga see oli naiivne plaan, sest 1980ndate ülikool oli jäik asutus, kus tundus, et pean hoopis spetsialiseeruma dialektilisele materialismile ja poliitökonoomiale. Paraku need distsipliinid mind ei huvitanud, mistõttu hakkasin käima hoopis Lotmani ja Tulviste loengutes. Olin vabakuulaja.

Et mul on aga fotograafia õppimiseks silma, teadsin juba ammu – hakkasin kunstiga tegelema juba keskkoolis. Käisin kunstiinstituudi ettevalmistuskursustel ja mu eraõpetajateks olid Valdur ja Eetla Ohakas, suved veetsin nende Kütioru suveateljees. Eriti pikalt olin seal 1980. aasta olümpiasuvel, sest siis otsustati linnatänavad raskestikasvatatavatest noortest puhtaks teha.