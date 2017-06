Uberi juht läheb ajutiselt ära

Lisaks nõustus nõukogu pühapäeval üle kuue tunni kestnud koosolekul ühehäälselt Ameerika Ühendriikide endise justiitsministri Eric Holderi ettepanekutega, mille ta esitas pärast mitu kuud kestnud ettevõtte juhtimiskultuuri uurimist. Töötajatele antakse ettepanekutest teada täna.

Ettepanekute hulka kuulub muuhulgas ärijuhi Emil Michaeli, kes on Kalanicki lähedane sõber, lahkumine ettevõttest. Bloombergi andmetel lisandub nõukogusse veel üks sõltumatu liige – toidutööstusgigandi Nestlé asepresident Wan Ling Martello, kes istub ka internetikaubamaja Alibaba nõukogus.

Kavatsus eemaldada kaks tippjuhti – üks neist siiski ajutiselt –, märgib ilmselt ettevõtte katset loobuda agressiivsest firmakultuurist.

«See algab tipust,» ütles juhtimis- ja konsultatsioonifirma A.T. Kearney juht Micah Alpern The New York Timesi online-majandusuudiste portaalile DealBook. «Nad peavad alustama varemetest ja ehitama üles täiesti uue kultuuri,» lisas ta.

Üks investor kinnitas Reutersile, et nõukogu otsus on samm õiges suunas ja annab Uberile võimaluse teha restart.

Holder ja tema advokaadibüroo hakkasid Uberi tegevust analüüsima veebruaris pärast seda, kui endine tarkvarainsener Susan Fowler avaldas blogipostituse seksuaalse ahistamise kohta ja teatas, et tippjuhid ei reageerinud juhtunule. Tõsi, nädal tagasi teatas ettevõte, et vallandas seoses sellega 20 töötajat. Skandaalid tabavad Uberit viimasel ajal pidevalt.

«Kõikide probleemide kordaajamiseks seisab ees veel pikk tee,» ütles The Wall Street Journalile Rutgersi ärikooli professor Michael Barnett ning lisas, et Uberi pikk jamade nimekiri on äriilmas üsna pretsedenditu. «Neil on kultuuriprobleemid, millest on väga keeruline üle saada.»

Uber, mille väärtuseks on hinnatud 68 miljardit dollarit, oli pikka aega investorite lemmiklaps, kellel ei olnud vaja raha kaasamiseks ja uutele turgudele liikumiseks erilisi pingutusi teha, ja seda vaatamata taksojuhtide ägedale vastuseisule. Ettevõttes nähti taksoäri revolutsionääri, ning tarkvarainseneride massiline liitumine andis lootust, et kui ettevõte ükskord börsile läheb, saabub investoritele kopsakas palgapäev.

Ent Uberit viimasel ajal tabanud skandaalid on seadnud ohtu kõige ambitsioonikamad plaanid – aktsiate avaliku esmaemissiooni (IPO) ja kavatsuse, et kunagi asendatakse praegused 1,5 miljonit Uberi juhti isesõitvate autodega, kirjutas The Wall Street Journal.

Kalanicki kaitseb tema aktsiate hääleõiguslik kaal, mis annab talle, kaasasutajale Garrett Campile ja varajasele töötajale Ryan Gravesile suure häälteenamuse. Tegemist on asutajasõbraliku aktsionäride struktuuriga, mis on Silicon Valley tehnoloogiaettevõte hulgas populaarne ning sarnane Google’i ja Facebooki struktuuriga.

Kalanicki on tabanud kriis ka eraelus. Nimelt sai möödunud kuu lõpus paadiõnnetuses surma tema ema ja isa on raskesti vigastatuna haiglas. Seetõttu käib ta sageli Los Angelese kandis haiglas isa vaatamas.

Osa Uberi töötajaid ja ettevõtte tegevust jälgivaid spetsialiste aga kardab, et Holderi kõige radikaalsemaid ettepanekuid ignoreeritakse.

«Igasugune vastus ilma absoluutse omaksvõtmiseta tipptasemel on täielik ajaraisk,» ütles advokaadifirma Hirschfeld Kraemer partner Stephen Hirschfeld ajalehele The New York Times. «Sellel võib olla ettevõtte moraalile isegi halvem mõju, inimesed saavad aru, et tegemist on täieliku naljanumbriga,» lisas jurist, kes on pühendunud ettevõtetes toimuvate ahistamisjuhtudega tegelemisele.