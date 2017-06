Tänak siirdub testile, Järveoja jääb perelisa ootama

Sardiinia ralli viimase katse finišis avaldas võidukas Tänak oma tähistamisplaani: «Lähen koju ja veedan aega oma väikeste laste ja naisega. Igatsen neid juba väga.» Saarlase soov sai tõeks eile: karjääri esimese etapivõidu puhul võeti Tänak ja Järveoja Tallinna lennujaama vipptsoonis pidulikult vastu ning mõistagi olid kohal ka meeste lähedased. Lennujaama uksest sisse astunud Tänak viskas esimestele õnnitlejatele käe pihku, otsis foto- ja telemeeste taha peitunud abikaasa Janikat ja siirdus otsejoones kallima juurde. Kiire õrnushetk möödas, haaras Tänak sülle tütar Mia ja kadus välklampide alt lapsega rahulikumat juttu ajama.

Iga hetk perega on tippkonkurentsis kihutavale rallipiloodile kulla hinnaga. Kui Tänaku võidukas kommentaar võis eeldada, et karjääri esimese võidu järel ootab pereringis ees veidi pikem puhkus, selgus lennujaamas karm tõde: «Kolmapäeval läheme edasi.»

Rallimaailmas pole praegu puhkamiseks aega. Tuttuute WRC autodega on sõidetud vaid seitse MM-rallit ning iga läbitud kilomeeter annab meeskondadele rohkem infot, konkurentide ees pisikese eelise. Näitas Sardiiniagi, et vahepeal teistest maha jäänud Toyota tiim on usina arendustööga jõudnud taas esikohakonkurentsi. Sealt tuleb ka homme algava testi vajadus: eestlaste tööandja M-Sport ei saa kolmest rallivõidust hoolimata lubada endale loorberitel puhkamist, sest konkurents on tänavu erakordselt tihe

«Õnneks on perekonnad meil mõlemal suhteliselt mõistlikud ja saavad aru, et me sellise alaga tegeleme,» rääkis Järveoja, kes haaras nagu Tänakki esimese asjana Tallinna jõudes sülle oma pisitütre. «Eks me muidugi igatseme neid, aga kui vahepeal ära ei käiks, siis äkki ei oskakski igatseda.»

Sealjuures on ees ootav test kodust olukorda arvestades just Järveojale eriti ajakriitiline. Tema elukaaslane Maarja on üheksandat kuud lapseootel. «Õnneks on 16. kuupäev. Ehk hakkab juba täna (esmaspäeval – V. V.) midagi juhtuma, siis jõuaks natukene last ka süles hoida,» arvutas Järveoja arsti seatud tähtajani jäänud päevi. «Aga kui ei hakka, siis ma sinna testile ei pea minema.» Tänaku ja tiimiga on kaardilugejal kõik juba läbi räägitud: «Lapse sünd on tähis asi.»

Tähtsad ja vahvad on nad edaspidigi. Eilse vastuvõtu lõbusaima hetke eest hoolitseski Tänaku tütar Mia. Kui ta lõpuks isa süles istumisest tüdines, jäi ta publiku seast toimuvat jälgima. Ühel hetkel ilmus ralliässade selja taha ekraanile pühapäeval tehtud pilt, kus Tänak ja Järveoja tähistasid Sardiinia ralli võitu traditsioonilise suplusega Vahemeres. «Issi on vees!» kilkas Mia.

Tänak ise ei jäänud oma sooritusega – jutt käib vette hüppamisest, mitte rallitulemusest – rahule. «Pekil (Järveoja hüüdnimi) tuli palju paremini välja. Piltidelt nägi see päris lahe välja.»

«Mis see merevesi seal võis olla – vast 22 kraadi. Väga mõnus!» nentis kaardilugeja, et pärast pikka ja kurnavat rallit kulus suplus igati ära. Nagu ka nüüd perega veedetav aeg.

Lisalugu

Niru ilm rikkus üllatuse

Ott Tänak ja Martin Järveoja pidulik vastuvõtt Tallinna lennujaamas pidanuks lõppema luksusliku taksosõiduga. Nimelt plaanis Tänaku karjääri palju aega ja raha panustanud ärimees Oleg Gross mehed oma helikopteriga koduukseni viia. Kehv ilm ei lubanud aga kopteril õhku tõusta ja nõnda läksid rallimehed koju täpselt samamoodi, kui võitsid Sardiinia ralli – neljal rattal.