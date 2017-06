ROKi otsus päästis Eesti epeenaiskonna tuleviku

Seni pidid igal olümpial kuuest vehklemisalast kaks piirduma ainult individuaalvõistlusega ja Eestile medaleid toonud naiste epee pidi olema üks kahest, kes 2020. aastal pausi peab. See tähendas omakorda, et selle perioodi vältel pole see Eesti Olümpiakomitee (EOK) silmis enam olümpiaala. Mis omakorda tähendas, et kui epeenaiskond sel suvel MMilt medali võitnuks, siis EOK toetust poleks see kaasa ei toonud. Ka EMi medal kaotanuks selles mõttes oma väärtuse.

Eesti naiskond (Irina Embrich, Julia Beljajeva, Kristina Kuusk ja Erika Kirpu) on teatavasti valitsev võistkondlik Euroopa meister. Epeenaiskonna liider Irina Embrich ja peatreener Kaido Kaaberma tõdesid sel nädalal Tbilisis algavate Euroopa meistrivõistluste eel, et uudis andis motivatsiooni jätkamiseks. Nüüd saavad Eesti naisvehklejad aga Tokyos medaleid püüda kahel rindel – nii individuaalselt kui ka võistkondlikult.

Embrich ütles, et lükkas karjääri lõpetamise jms mõtteid teadlikult edasi, sest oli ROKi plaaniga kursis. «Teadsin ka, et Rahvusvahelise Vehklemisföderatsiooni presidendi peamine eesmärk oli samuti, et olümpial oleks kõik meie alad nii naiskondlikult kui ka individuaalselt esindatud. Ootasin, et see otsus meie jaoks positiivne oleks ja õnneks nii ka läks,» sõnas Embrich. «See annab võimaluse rahulikult trenni teha ja noortel areneda. Selle tõttu ei pea keegi ka arutlema, kas lõpetada karjäär või kuidas edasi minna.»

Embrich usub, et kõik naiskonna liikmed tahavad end veel proovile panna ja olümpiale pääsu ning seal head tulemust jahtida. «Oleme selle üle kõik rõõmsad. Keegi meist ei tea 100 protsenti, kas ta järgmised kolm aastat jätkab, aga et see võimalus on olemas, annab palju energiat ja motivatsiooni juurde,» lisas Embrich.

Peatreener Kaido Kaaberma ütles, et õhus olnud olukord, kus naiskond võetaks EOK toetuse pealt vähemalt mingiks ajaks maha, ajas harja punaseks küll. «See oleks täielik lollus olnud. Raha saab ära külmutada, aga sportlasi ju ära külmutada ei saa. Aastal 2024 oleks taas saanud olümpiale epees ka naiskonna koha, aga mis vahepealsel ajal saanud oleks?» viskab Kaaberma küsimuse õhku.

Keegi naiskonna liikmetest Kaaberma sõnul ei öelnud, et ta karjääri lõpetab. «Aga rahaliselt oleks ikka väga raskeks läinud. Ja ainuke võimalus oleks olnud individuaalselt olümpiale saada. Mis Eesti konkurentsi ja taset arvestades oleks puhas raiskamine,» leiab peatreener.

Kaaberma jaoks on ka EOK normatiivid väga karmid. «Toetust makstakse ju ainult tiitlivõistluste medalite eest. Kui see muudatus oleks jõustunud, et naiskond tiitlivõistluste tulemuse eest enam raha ei saa, oleks ainus võimalus seda individuaalselt püüda. See tähendanuks aga, et meie naised oleks pidanud kolmikvõidu saama,» kirjeldab juhendaja võimalikku stsenaariumit, mis Eesti vägeva taseme kohta ilmvõimatu poleks, aga reaalsuses siiski pigem utoopia.

Nüüd tuleb taas võistkonna peale panustama hakata, mis on Kaaberma sõnul hea. «Siis koonduvad kõik jälle võistkonna ümber. Nüüd tuleb maha istuda ja plaanid uuesti paika panna,» ütleb ta.

Kaaberma usub, et ka EOK on ROKi otsusega rahul. «Eks nad said ka pinged maha. ROKi otsus on mõistlik ja positiivne.»

Enne sel nädalal algavat EMi käis naiskond Poolas laagris. «Kõik on terved ja asjad on sujunud plaanipäraselt. Eks kõik naised on võimelised tulemust tegema, kunagi ei tea, kellel parajasti kõige paremini välja tuleb,» sõnab Kaaberma.

Embrichi sõnul on asjad samuti positiivsed. «Tegime Poolas kõik koos trenni ja sisekliima on praegu väga hea,» kinnitab naiskonna kogenuim liige. Pingutame, nagu oskame, aga seda, mis välja tuleb, on raske ennustada,» ütleb sportlane.

Peale naiste on kavas ka meeste võistkondlik ja individuaalvõistlus. Eesti meeskond osaleb EMil koosseisus Nikolai Novosjolov, Sten Priinits, Jüri Salm ja Peeter Turnau.

Tabloo

Epeekoondise EMi võistluspäevad:

13. juuni – meeste epee individuaalturniir

15. juuni – naiste epee individuaalturniir

16. juuni – meeste epee võistkonnavõistlus

17. juuni – naiste epee võistkonnavõistlus