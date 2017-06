sTARTUp Day kolib Eesti Rahva Muuseumist Ahhaasse

sTARTUp Day idee algataja ning üks peakorraldaja Andres Kuusik põhjendas Ahhaasse kolimist ERMis avatava suure rahvariiete näitusega.

«Oleksime hea meelega ERMis uuesti teinud, aga neil tuleb ajutiste näituste saali uus suur näitus sisse. Kuna see on üsna kapitaalne ehitus, siis ei saa seda meie festivali ajaks ka ära viia. Seega ei oleks meil olnud nii palju ruumi, kui vaja,» selgitas ta. «Oleks olnud variant, et pool üritusest toimub ees ja pool taga black box’is, aga vahepealne näitus oleks olnud liialt lahutav, ja loobusime.»

Kuusiku sõnul vajab sTARTUp Day mõnusat ja innovaatilist keskkonda, mistõttu peale ERMi ja Ahhaa väga palju valikuid Tartus ei olegi.

«Elan ise kõvasti kaasa Arena Tartu tegemistele ning küll oleks hea, kui Tartus oleks selline koht, kus saaks teha suur­üritusi. Praegu on ainukene suur pind Tartu Näituste hallis. Seal pole aga head innovaatilist õhkkonda,» rääkis Kuusik. «Kui kõik muu saaks kujundusega ägedaks teha, siis sealsed tualetid ei kannata kriitikat.»

Telk aitab

Kuigi ka Ahhaas on selle aasta detsembris ajutine näitus, pakub viimane siiski rohkem võimalusi. Praegu peabki Kuusiku meeskond läbirääkimisi tehnilise teostuse produktsioonifirmaga. Suure tõenäosusega püstitatakse festivali ajaks Ahhaa ja Turu tänava spordihoone vahele telk.

«Vahepeal mõtlesime, et saame kasutada ka maa-alust autoparklat, sest see on päris põnev ruum, aga praegu pole veel kindel,» märkis Kuusik. «Eks väike hirm on, et rahvas ei mahu ära, sest Ahhaa ruumid on väiksemad. Aga seetõttu üritame piletimüüki paremini planeerida.»

Kuusiku sõnul arvestatakse praegu umbes 2500 inimesega ning piletimüük on juba alanud.

«Lansseerisime oma ürituse juba Latitude 59 ajal mais, kui näitasime esimest korda oma reklaamklippi ja avasime piletimüügi. Aga suurim töö on praegu programmi kokkupanemine,» lausus ta.

Peakorraldaja sõnul on enam-vähem olemas visioon, millised teemad võiks olla käsitletud, ja sihikul on ka mõned põnevad esinejad, keda soovitakse Tartusse esinema saada. Nende nimesid ta veel avaldada ei soovinud.

«Paar asja on juba kindlad, aga paljud läbirääkimised veel käivad. Kindlasti tahaks saada kedagi Ameerikast, sest see on ju startup’i häll. Rahvusvaheliste esinejate otsimine ja läbirääkimine käibki praegu kõige aktiivsemalt,» ütles Kuusik.

Igale sihtrühmale

Seekordse sTARTUp Day peateema on «From Zero to Hero». Kuusiku sõnul on soov pakkuda sisu eri sihtrühmadele.

Üks osa esinejaid räägiks algajatele inspiratsioonist ehk kuidas üldse alustada ja oma ideed genereerida. Teiseks midagi neile, kes on juba alustanud, ehk kuidas oma äriplaani paremaks teha. Kolmanda rühma esinejad peaksid huvi pakkuma neile, kes tahaks laieneda ja näiteks rahvusvaheliseks muutuda.

Kuusiku sõnul on selgelt tunda, et möödunud aasta detsembris peetud esimene sTARTUp Day avaldas inimestele muljet ning seetõttu on tänavust festivali juba mõnevõrra lihtsam organiseerida.

«Isegi mõned sponsorid on tulnud ennast ise pakkuma. Eelmisel aastal oli õhku müüa palju keerulisem,» sõnas Kuusik. Ta märkis, et kui eelmisel aastas oli ürituse eelarve alla 100 000, siis seekord juba üle 100 000 euro. Tänavune sTARTUp Day toimub 8. detsembril.