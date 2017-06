Piirissaare vald annab vana velskripunkti ühe euro eest rendile

Piirissaare vallavanem Liina Miks tõdes, et rent on küll minimaalne, ent hoone ise nõuab suurt investeeringut. Maja alumine korrus oli viimati kasutusel nelja aasta eest, ülakorrus on seisnud tühjalt juba aastaid.

Nõudlust on

«Hoone ehitati esimese Eesti Vabariigi ajal piirivalvehooneks, oleme seda ka piirivalvele pakkunud, kuid nemad majast huvitatud ei ole,» märkis Miks. Ta lisas, et sümboolse rendihinna taga on valla soov, et hoone saaks korda ning sel oleks funktsioon, mida saarele on tarvis, mingit kasumit taga ajada ei soovita.

Piirissaare ootab arendajaid, kes teeks vanast velskripunkti hoonest hubase majutuskoha. / Liina Miks

Rendikonkursi tähtaeg kukub jaanipäeval ning Liina Miksi sõnul on esimesed huvilised endast juba ka märku andnud.

Peipsi järve lõunaosas paiknevale omanäolisele Piirissaarele leiab suvisel ajal tee üha rohkem külastajaid ning neile mõeldes oleks majutusasutust hädasti vaja, sest paljud sooviks ka ööseks saarele jääda.

Liina Miks ütles, et väikese remondi järel saaks alumisel korrusel madratsitel juba praegugi öö mööda saata, kuid see tähendaks ikkagi askeetlikke tingimusi. Sooja vett kraanist tuleb, kuid pesemisvõimalus hoones puudub. Ihuhädad tuleks aga ära toimetada kuivkäimlas.

Vallavanema sõnul võiks kordategemise järel majja mahtuda kuni 30 inimest, kuid see sõltub sellest, kui suurelt arendaja asja ette võtab. Esiti sõlmitakse leping viie aasta peale, seejuures peab rentnik võtma hoone majutusasutusena kasutusele hiljemalt ühe aasta jooksul.

Õhtud saarel

«Selle ajaga on näha, milliseid töid on alustatud ja kuidas asi areneb. Seda me ei eeldagi, et aasta jooksul kõik tipp-topp korda saab,» ütles Liina Miks. Ta täpsustas, et kuigi otseselt vihm läbi ei saja ning tuul läbi ei puhu, tuleks kindlasti kiiremas korras ette võtta katuse parandamine. Samuti on tarvis asendada ülemise korruse aknad, mis on väga kehvas seisus.

Vallavanema sõnul kerkib majutuskohtade vähesus kõige teravamalt päevakorda saare suvise tippsündmuse, Piirissaare päevade ajal. Need toimuvad tänavu 19.–21. augustini ning kavas on näiteks pikamaa­­ujumine, ööjooks ja laat.

Kuid Liina Miksi sõnul väärib Piirissaar väisamist ka muul ajal, ning omaette elamuseks olevat just õhtud saarel, kuid nendegi kogemine eeldab öömaja olemasolu. «Kogu see külamiljöö, kuidas küla õhtuti vaikselt jõmiseb, see on väga eriline fiiling,» ütles Piirissaare vallavanem.