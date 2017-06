Savisaare protsessi rahvarohke avavaatus sai kiire lõpu

Seda kõnet kuulas suures uudishimus pealt mitukümmend inimest: kohtualused, advokaadid, prokurörid, ajakirjanikud, kaasaelajad ja isegi telekaamera. Kohtusaalist tehtud otseblogide vahendusel said sellest osa ka tuhanded huvilised arvutiekraanide ees.

Sellest jutust sõltus sajandiprotsessi jätkumine lähipäevadel – kui Väli poleks täna või homme leidnud aega kohtusse tulla, olekski kogu protsessi avapauk jäänud 42 minuti pikkuseks, sest pärast seda nädalat on protsess augustini suvepuhkusel. Väli kaalus ja mõtles ning vastas lõpuks, et kuigi see kõik tuleb väga kiiresti, on ta valmis täna kell 10 tunnistusi andma. Paljud ohkasid kergendatult.

Eelmisel esmaspäeval valminud ekspertiisiakti üks autoritest peab oma teost nüüd suuliselt lahti seletama, sest Savisaare kaitsja Oliver Nääs tegi sellekohase taotluse. Õigemini ütles ta, et ekspertiisi järeldused pole praegusel kujul piisavad. Juhtiv riigiprokurör Steven-Hristo Evestus ei vaielnud vastu ja seetõttu võttiski Rebane otse kohtupingist kõne Välile. Pärast kõnet lõpetas Rebane istungi, et see võiks täna jätkuda.

Seega läheb täna ilmselt kordamisele kõik see, mis juhtus eile hommikul, mil läbi vihmasaju saabusid kohtuistungi osalised Liivalaia kohtumaja juurde Tallinna südalinnas. Igaüht neist ootas trepil pooltosinat mikrofoni ja veel rohkem kaameraid. Iga asjaosalise saabumisel täristasid fotokaamerate välgud tsah-tsah-tsah, nagu toimuks jalgpalli maailmameistrivõistluste finaalmäng.

Kõigilt tulijatelt küsiti rohkelt lihtsakoelisi küsimusi, mis pakkusid võimaluse väga sügavmõttelisteks ja huvitavateks vastusteks. «Aitäh, ma ei kommenteeri,» ütles Villu Reiljan. «Jätaks intervjuud võib-olla lõuna ajaks,» ütles Hillar Teder. «Teil on toimikud olemas. Lugege läbi ja näidake see koht, kus küsiti, anti ja võeti,» viibutas näpuga Aivar Tuulberg. Edgar Savisaar lükati uksest sisse õndsas rahus – reporterite küsimused teda ei häirinud.

Seesugust tähelepanu pälvisid ka advokaadid ja prokurörid. Steven-Hristo Evestus jagas trepi peal kommentaare vabalt, paksu habeme alt paistmas rahulolev naeratus. Ega ta suurt midagi peale protseduuriliste asjade kirjeldamise rääkinudki, kuid tema enesekindlast ja ladusast jutust piisas. Sama profilt esines ka vandeadvokaat Aivar Pilv, kelle kaval ja jumekas naerunägu ning teravmeelsed vastused infonäljas reporterid üsna pea küsimustetuks muutsid. Oliver Nääs asja enne kohtuistungit kommenteerida ei soovinud.

Kuigi Savisaare kaaskonnale oli enne kohtuistungit selgitatud, kustkaudu ratastooliga kohtusaali minema peaks, sisenes Savisaar esmalt kohtumaja suurimasse saali siiski uksest, kus kaldteed polnud. Selle eksimuse tegi endale Keskerakonna sisevalimistel igas ringkonnas hääletamisega nime teinud kesknoor Andres-Marius Rosenblatt, kes on viimasel ajal asendanud ratastooli lükkamisel muidu tavapäraselt Savisaare orbiidil tiirelnud noored näitsikud.

Kuna tee oli vale, keeras Rosenblatt otsa ümber ja lükkas Savisaare koos ratastooliga tagasi uksest välja, sedakorda äpardunult riigikogu liikmele Peeter Ernitsale otsa, kes selle peale vaid «Aih!» kraaksatas. Enne seda oli ratastoolilükkaja maja ees sõitnud ka üle ERRi ajakirjaniku varbast. Ernits ise elas protsessile lihtsalt kaasa ja tegi istungi ajal oma nutitelefoniga pilti rahvamassist, kes Savisaare protsessi jälgis.

Savisaare saabumine kohtusaali õigest uksest pälvis loomulikult kõigi tähelepanu. Selle hetke rikkus vaid laud, mis jäi Savisaare teele ja millest ta mööda ei pääsenud. Õnneks tõstsid lähedal olnud inimesed selle teelt eest. Savisaar ootas, imetledes samal ajal süles olnud roosade rooside kimpu, mille kinkis talle Öise Vahtkonna aktivist Ljudmilla Andronova.

Oma koha poole liikudes tervitas Savisaar kättpidi Kalev Kallot ja Alexander Kofkinit ning demonstratiivselt ka oma kaitsjat Oliver Nääsi abistavat Gretta Oltjer-Timbergi. Samuti uuris ta Nääsilt, kas ta pannakse istuma «selle tütarlapse» kõrvale, viidates näpuga Oltjer-Timbergile. Savisaarele on alati meeldinud näidata ennast koos ilusate noorte naistega.

Kui kohtuistung algas, tõusid kõik kohtualused järjekorras kohtunik Anne Rebase palvel püsti ja andsid märku, et nad on istungil kohal. Rebase küsimuse peale, kas ta on kõik vajalikud dokumendid kätte saanud, mõtles Savisaar hetke ja uuris siis Nääsilt: «Olen või?». Nääs noogutas sügavalt vastu. Savisaar kinnitas seda jah-sõnaga üle saali.

Ja siis jõutigi Nääsi taotluseni, mis kohtuistungi katkestas.