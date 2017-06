Märtini ja Tänaku esimeses võidus on mitmeid ühiseid jooni

«Markko võttis teisest katsest liidripositsiooni ja kogu aeg oli hirm, et midagi võib juhtuda. No kapott juhtuski,» räägib Berends. Viiendal kiiruskatsel põrus ühest teelohust läbi sõites Ford Focuse mootorikate lahti ja Märtin sõitis 20 kilomeetrit nii, et pidi piiluma läbi pisikese pilu esiklaasis.

«Kuidas sealt üldse midagi näha oli, ma ei tea…» muigab Berends. Uskumatul kombel said Märtin ja kaardilugeja Michael Park katselt suisa neljanda (!) aja. «Kui nad sellelt katselt tulid ja jõudsid mingile staadionile, siis olime neil seal vastas. Markko ja Michael lendasid autost välja nagu tulekerad, tõmbasid oma kombed lahti ja oli tunne, nagu läheksid nad põlema. Autos oli lihtsalt nii palav, kuna see kapott võttis õhuvõtuava kinni. Meie muidugi ei teadnud sellest midagi, sest toona ei olnud online-ülekandeid ja sotsiaalmeediat ju olemas. Ralliraadio levis ka kuidagi õudselt katkendlikult.»

Märtini võidu taustal jäi Eestis suurema tähelepanuta, et sealsamas rallil said oma esimese suure tulemuse kirja Urmo Aava ja Kuldar Sikk, kes lõpetasid JWRC arvestuses kolmandana. Aava sõnul mäletab ta seda aega ja Märtini võiduemotsioone siiani hästi.

«1999 või 2000 ei uskunud ilmselt keegi, et eestlane võib autoralli maailmameistrivõistlustel etapi võita. 2003 tõestas Markko, et see on võimalik. Nüüd näitas Ott, et see on endiselt võimalik,» räägib Aava, et toonased olud Kreekas olid täpselt võrreldavad (loe: sama kehvad) nüüdse Sardiinia etapiga. «Tee oli kohati nagu pommiauk. Ma hoidsin Oti Power Stage’il hinge kinni teeolukorda vaadates.»

Nii nagu Tänakul, ei kulgenud Märtini karjäärgi ainult ülesmäge, vaid tõuse ja mõõnasid oli üksjagu – praegu nostalgiliselt tagasi vaadates on need rasked ajad lihtsalt unustatud. Kahe Eesti edukaima ralliässa esimeses rallivõidus on veel nii mõndagi ühist: näiteks said mõlemad selle kirja M-Spordi Fordiga, mis suuresti nende enda arendatud. Ja muidugi on sarnane ka võidukas karukalli Malcolm Wilsonilt. Berends meenutab: «Markko on üldiselt üpris kinnine ja suud lahti ei tee, aga finišis, eriti kui ta Malcolmiga kohtus, siis see oli ikka üks väga suur kaisutus. Meeskond ootas võitu nagu Kreeka suguvõsa esimest poega pärast kümmet tütart. See oli hästi siiras ja tugev emotsioon.»