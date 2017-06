Avariipaigalt otsejoones tapmispaika

Marika Kivistik, kes oli kahel viimasel põhikooliaastal neiu klassijuhataja, rääkis tüdrukust head: «Ta oli rõõmus, tore ja andekas. Talle meeldis väga laulda ja ta tegi kaasa ansamblis.»

Kivistik nentis, et teismeeas oli Mirellel raskemaid aegu, aga ta sai nendest üle. «Vahepeal oli tal keerulisem kooli jõuda, aga põhikooli lõpetas ta siiski,» rääkis pedagoog.

Ka õpetajate ja kaasõpilastega sai Mirelle läbi hästi. «Ta ei olnud üldse kiuslik, õpetajatega suhtles kenasti,» ütles Kivistik.

Õpetajale jäi mulje, et mõni kaasõpilastest pani ehk pahaks, kui Mirellel tekkis rohkem sõpru väljaspool kooli, kuid vähemalt klassijuhataja kuuldes keegi talle selle pärast halvasti ei öelnud. «Tal ei olnud just kerge rada käia, aga ta oli äärmiselt positiivne ja tore,» lausus Kivistik.

Ohvri parim sõbranna Kaili, kes veetis peaaegu kõik päevad Mirellega koos, kirjeldas teda jutuka neiuna. «Tema elutahet oli praktiliselt võimatu sõnadesse panna. Ta oli väga ekstravertne, vahet pole, mis iseloomuga inimene talle vastu kõndis, tema suutis alati kõigiga hästi läbi saada,» rääkis sõbranna.

Kaili sõnul rääkisid nad omavahel kõigest ja Mirelle andis endast alati maksimumi. «Vahet pole, kas koolis või sõprussuhtes,» lausus ta.

Kaili nägi sõbrannas lahke iseloomuga inimest. «Ta andis alati nõu ja oli toeks, tõi mind maa peale, kui ma kuskil pimedas augus olin. Ta oli üks omapärane neiu, aga heas mõttes,» jätkas Kaili lahkunu iseloomustamist. «Ta oli üks sõbralikumatest hingedest, keda ma elus kohanud olen. Ta oli alati usaldusväärne ning meeldiv.»

Kaili kinnitas, et Mirelle läks kõigile temaga suhtlevatele inimestele korda, ja enamasti heas mõttes. Ta ei uskunud, et heade inimestega säärased asjad võivad juhtuda. «Aga paraku oli tema üks neist. Liiga noor. Ma igatsen teda meeletult. Ta oli liiga süütu hing, ta ei väärinud seda,» lausus sõbranna. «Ta oli ingel.»

Korduvalt karistatud

Mirelle tuttavad tõid välja neiu abivalmiduse, hea õppeedukuse ja positiivse ellusuhtumise.

«Sai ujumas käidud ja kõike tehtud, ta oli alati rõõmsameelne,» meenutas üks ohvrit tundnud inimene. Kiideti ka neiu sõbralikkust, kuid nenditi, et sedasi võis tekkida tutvusringkonda inimesi, kellest oleks tasunud pigem eemale hoida.

Tapmises kahtlustatava Tairo kohta ütles noormehe sünnikohast pärit mees, et Tairo pole jätnud talle just kõige paremat muljet. Mees täpsustas, et tema mulje on kujunenud sellest, et Tairo on olnud vägistamise pärast trellide taga.

Tairo kandis karistust 2012. aasta juuni lõpust 2014. aasta 24. detsembrini. Kahtlustatav taotles vangistusest tingimisi vabastamist enne tähtaega, kuid see lükati tagasi. Olgugi et kohtumääruses on välja toodud, et noormehe suhted olid perekonnaga head ning ta soovis minna õppima ja tööle, ei toetanud kohus varasemat vabastamist. Kahtlustatavat on korduvalt ka karistatud selle eest, et ta tarbis alaealisena alkohoolseid jooke.

Maakohus leidis tollal, et kahtlustatu selgitused ja käitumine kohtuistungil ei veennud kohut selles, et noormees oli talle mõistetud vangistusest teinud õiged järeldused.

Infokast

Sündmuste kulg

10. juuni

Kell 3.09 Politseipatrull märkab kirjeldusele vastavat sõidukit Imavere-Viljandi-Karksi-Nuia teel Pärnu maantee ringil. Roolis olev noormees on alkoholi tarvitanud. Sündmuskohal tehakse tavapärased menetlustoimingud. Noormees on koostööaldis, tunnistab Jõgevamaal Volkswagenile otsasõitu ja sündmuskohalt lahkumist. Ta viiakse kainenema.

Kell 11.15 Autojuht vabastatakse kainestuskambrist, kuna ta on kaineks saanud.

Kell 12.36 Häirekeskus saab teate Viljandi linnaservast leitud neiu surnukeha kohta. Prokuratuur alustab kriminaalmenetlust tapmise asjus.