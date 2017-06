Magus võit Läti üle andis mitu olulist vastust

Heitlus lätlaste pealinnas ei alanud eestlastele just kõige rõõmsamalt – 22. minutil kasutas Davis Ikaunieks osavalt ära Eesti koondise debütandi Madis Vihmanni eksimuse ja tõstis palli kaunilt Marko Meeritsa valvatavasse väravasse.

Teisel poolajal surus Eesti aga oma suurema tahtmise ja pallivaldamise võiduks, kui vahetusmehed Sergei Zenjov ja Ats Purje vormistasid lõppskoori.

Nagu maavõistlusmängudes ikka tavaks, siis tulemusest tähtsamaks on tihtilugu valmistumine järgmisteks valikmängudeks. Postimees tegi Riias nähtust mõned tähelepanekud.

Vana sõjaratsu peab ikka tulle minema

Kohtumine Lätiga oli eestlaste jaoks tähtis proovikivi enne järgmist valikmängu Kreekaga. Nimelt oli vaja katsetada kaitsefaasis mehi, kes peaksid täitma Karol Metsa ja Artjom Dmitrijevi positsioonid.

Nimetatud mehed on duelliks kreeklastega mängukeelu all. Eriti keeruliseks tõotab kujuneda Metsa asendamine, kuna kvaliteetseid mängumehi kipub meil nagunii nappima.

Reimi plaan nägi ette, et Mets täitis Riias puhkusele lubatud kapteni Ragnar Klavani rolli. Metsa koha võttis üle debütant Madis Vihmann. Kaitseliini ees rassis aga taas vanameister Aleksandr Dmitrijev.

35-aastasele Dmitrijevile on aastaid otsitud väärilist asendust, kuid tundub, et paremaid mehi lihtsalt ei kasva peale. Suures mängus kipub vana sõjaratsu juba aeglaseks jääma. Dmitrijevi kiituseks võib aga öelda, et vajadusel suudab ta tähtsates kohtumistes oma mängutaset, võrreldes Eesti liigas näidatavaga, tõsta.

Kahjuks ei saanud seekord täit pilti napid 10 minutit mänguaega teeninud FC Flora kapteni Brent Lepistu võimetest. Tulevikus võiks tema olla üks vanameistri asendaja.

Vassiljevi kõrval saab loota ka Zenjovile

Väravate löömine on Eesti jalgpallikoondise kirstunaelaks olnud aastaid. Praegustest mängumeestest on skoorimise koormat pidanud kõige rohkem kandma Konstantin Vassiljev.

Vassiljevi kõrval on järgmise mehena tabloole oma nime tavaliselt kirja saanud Sergei Zenjov. Riias oma karjääri 12. koondisevärava löönud Zenjov tõestas taas, et ühena vähestest Eesti koondise ründavatest mängijatest on tal vajalikku otsustavust ja kiirust.

Kui Zenjov saab ohtlikes olukordades esimese puutega palli korralikult enda valdusesse, siis tasub Eesti koondise poolehoidjatel olla ootusärev.

Tulekul järgmine Reimi mees?

Kõikidel peatreeneritel on omad lemmikmängijad ja uue juhendaja ametisse asumisega tehakse tihtilugu ka koosseisus muudatusi.

Martin Reimi ametiajaga on eestlaste algrivistuses kindlalt kanda kinnitanud 18-aastane Mattias Käit. Ülejäänud valikmängudes põhikoosseisu kuulunud mehed on olnud ikka juba korraliku rahvusvahelise kogemusega.

Samas tuleb pilk suunata ka tulevikku ja tundub, et järgmine n-ö Reimi mees võiks olla 27-aastane Nõmme Kalju ääreründaja Janar Toomet. Kevadises maavõistlusmängus Horvaatiaga säravalt tegutsenud Toomet sai Riias taas võimaluse ja tõestas, et temaga võib ka edaspidi arvestada.

Järgmisteks valikmängudeks äärepoolkaitsjaid paika pannes tasub Reimil tõsiselt kaaluda just Toometi nime. Boonusena suudab Toomet anda küllaltki heal tasemel karistus- ja nurgalööke.

Klavan on Eestile eluliselt vajalik

Eesti koondise puhul on see juba vana jutt, et kõik mehed on arvel ja heaks tulemuseks on vaja parimat võimalikku koosseisu.