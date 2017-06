Laulupeo teevad muusikud, mitte Facebook

Raul Talmar. / Peeter Langovits

Protsessi pikkuse illustreerimiseks toob Jürgenson näite nõukogude aja lõpust – nimelt tuli 1990. aasta peoks teha kaks laulikut. Kogu Eesti elu oli paari aastaga lihtsalt nii palju muutunud, et kavasse sai võtta ka laule, mis alles aasta varem olid keelatud olnud.

Uuest loomingust raudvaraks

Raske on ette kujutada pidu, kus ei kõlaks Mihkel Lüdigi «Koit» või Gustav Ernesaksa «Mu isamaa on minu arm». Nüüdseks on nende kõrvale jõudnud ka Peep Sarapiku kosmosesse saadetav «Ta lendab mesipuu poole», mis kõlas laulupeol esimest korda 1993. aastal ning ühendkooride lauluks sai 1999. aastal. Lauljate armastust tõestab eelmine noorte laulupidu, kui laul jäi ametlikult kavast välja. Noored aga ei lahkunud ühendkoori laulude järel lavalt ning «mesipuu, mesipuu» skandeerimise taustal tuli dirigendipulti Raul Talmar, et siiski laulu juhatada. Jürgenson peab seda õppetunniks, et ilma «Mesipuuta» ei saa enam kuidagi kava kokku panna.

Selline teekond laulupeo traditsiooniliseks lauluks on Talmari sõnul kõige ilusam võimalikest. Sarnasel viisil sai rahvale südamelähedaseks Gustav Ernesaksa «Mu isamaa on minu arm», mis tuli laulupeol esitamisele lauljate nõudmisel.

Noored lauljad, noored dirigendid

Peagi saabuval peol «Mina jään» on fookus noortel dirigentidel ja neile kogemuse andmisel. Selleks kaasas peadirigent Heli Jürgenson koos idee autori Rasmus Puuriga kõik 17 debütanti juba esimestest etappidest peale laulude valimise protsessi. Ühiselt moodustati dirigentide koor, kellega kõik lood poole aasta jooksul läbi hekseldati. Seda peab Jürgenson ka põhjuseks, miks ta pole eelproovides märganud nurinat ühegi laulu üle.

Suure hulga debütantide kaasamine on riskantne samm, sest kümnete tuhandete lauljate ohjamine ei ole lihtne ülesanne. «See on nagu tank, mida tuleb üksi mäest üles lükata,» ütleb Jürgenson, kes on sellise otsuse üle siiski pisarateni õnnelik. Kõik noored on tõestanud, et neis on olemas see X-faktor ja professionaalsus, mis on ühele laulupeodirigendile hädavajalikud.

Jürgenson mäletab oma esimest laulupidu 1980. aastal ka praegu detailselt. Lapse emotsionaalne kogemus on talletunud nii tugevalt, et meeles on kõik rongisõidust ja lõhnadest kuni kohustuslike ideoloogiliste laulude sõnadeni. Selleaastane pidu vajutab esimese peo pitseri 17 noorele dirigendile, paljudele heliloojatele ning tuhandetele lauljatele. «Tulemas on paljuski teise näoga pidu,» võtab Talmar kokku.