Teatrikriitik kaitses lõputöö nahadisainis korgi ja nahaga

Kerli Jõgi esitles kaitsmiskomisjoni ees lõputööd «Nahka ja korktekstiili kombineeriv üleriiete kollektsioon» sellise kindlusega, mis avaldas kuulajaile tugevat muljet. Komisjoni liikmena küsimusi esitanud ja kiiresti asjalikke vastuseid saanud rektor Vallo Nuust ütles enne järgmise lõpetaja töö juurde asumist Tartu Postimehele, et kui tal varem oligi Kerli Jõgi töö suhtes mingeid kõhklusi, kadusid need lõputöö kaitsjat kuulates.

Alguses tekitas kahtlusi niisugune tavatu materjal nagu korktekstiil. Selle aluseks on looduslik kork, mida on kasutatud pudelite sulgemiseks. Kerli Jõgi kombineeris Itaaliast pärit korktekstiili nahaga ja kujundas mõlema eeliseid rakendades ülerõivaste kollektsiooni. Selle kavandamiseks sai ta inspiratsiooni rõivastest, mida kannavad vaimulikud.

Ühtlasi otsis ta vastust küsimusele, kuidas on mõistlik nahka ja korktekstiili üheskoos kasutada, kui palju sarnaneb korktekstiil nahaga ning kui palju saab neid tehnikaid, mida ta on õppinud nahakunstis, rakendada korktekstiiliga töötamisel. Lõputöö kirjalikus osas on ta uurinud korktekstiili tootmist ja kasutusvaldkondi.

Kuidas on aga seotud nahadisaini osakonna lõpetaja teatriga? Kerli Jõgi alustas oma õpinguid Tartu ülikoolis teatriteaduse erialal ja lõpetas selle bakalaureusekraadiga. «Seejärel läksin õppima ajakirjandust, et leida teatriteadusele parem väljund, mis minu meelest on teatrist kirjutamine, teatri analüüsimine,» rääkis ta.

Tartu ülikoolis ajakirjanduse ja Tartu kõrgemas kunstikoolis nahakunsti õpingud algasid samal ajal. «Ühega neist olen ma nüüd jõudnud lõputöö kaitsmiseni,» ütles ta. «Plaanis on lõpetada ka ajakirjanduse magistrantuur. See tuleb aga raskelt, sest kahes kõrgkoolis korraga õppida on päris suur ettevõtmine.»

Kerli Jõgi on kogu elu olnud tartlane, aga elanud ka välismaal mitmes kohas. Nii näiteks veetis ta ühe semestri Hispaanias, kus ta õppis moedisaini.

Millise hinde annab talle Tartu kõrgema kunstikooli lõputööde kaitsmise komisjon, selgub täna pärast seda, kui Nooruse galeriis on kaitstud ka meediadisaini osakonna lõputööd.