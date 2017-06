Mehed, kes kuulavad kaableid

Audiotehnika kriitilise kuulamise juures on üks nipp, mis mulle kaablivahetuse juures kõrva jäi. Kui vahetad komponendi parema vastu, kuuled muutust. Aga alles siis, kui lähed tagasi algse, madalama kvaliteedi juurde, saavad su kõrvad aru, millest nad varem on ilma jäänud.

Nii vahetasime neid kaableid edasi ja tagasi ning kuulasime samu muusikapalasid mitu head tundi. Mitte ainult digikaableid, vaid ka analoogkaableid ja kõlarikaableid. Muutusi, mida kõrv kuulis, on raske kirjeldada. Mõnigi kord läksid kuulajate arvamused lahku: ühele meeldis üks, teisel teine. Näitleks tehnikaportaali Geenius vastutav väljaandja ja audioentusiast Henrik Roonemaa kommenteeris üht kaablivahetust: «Detaile on nüüd muusikas vähem, aga kõlab pehmemalt ja kõrvasõbralikumalt.» Midagi võidad, midagi kaotad.

Kas sellel nähtusel ja nähtusega kaasneval hinnal on ka oma füüsikaline põhjendus? «Iga kaabel on põhimõtteliselt antenn,» selgitas Chordi tegevjuht Alan Gibb. «Peale kasuliku info tekitavad meid pidevalt ümbritsevad raadiolained kaablites täiendavaid kõrgsageduslikke elektromagnetvõnkumisi.»

Alkeemikute tarkused: nii tehakse vasest kulda. Jupike Chord Music kaablit maksab rohkem kui mõne mehe auto. / Chord

Tänapäeval on elektromagnetiline saastatus palju hullem probleem kui kunagi 1960.–1970. aastatel, mil kuulus Briti Hi Fi tööstus alguse sai. Mobiiltelefonid, wifiruuterid ja teised sellised seadmed kiirgavad pidevalt igasugust kõrgsageduslikku jama, mis jõuab kaabli kaudu võimendisse, ja võimendi teeb siis seda, mis on tema töö – võimendab. (Selle koha peal, kuidas gigahertsi kanti jäävad sagedused, mida kõlar ei edasta ega inimene kuule, mõjutavad siiski üldist tulemust, läks minu koolifüüsika katki. Aga ma kuulsin nende väidete tõestust oma kõrvaga.)

Niisiis tõstavad kaabli hinda näiteks varjestus, pistikute konstruktsioon ja ühendusviis ning lõpuks tooraineks oleva vasktraadi enda kvaliteet. Vask peab olema väga puhas, näiteks rauajäljed muudavad helikvaliteeti tunduvalt. Samuti olgu traadi pind võimalikult sile. Sellest kõigest sain ma veel aru.

Müstiliseks läks jutt siis, kui hakati rääkima, et kaablitel on ka suund. Jah, te saite õigesti aru. On täiesti kuuldav vahe, kas kaabel on heliallikast võimendisse pistetud nii- või naapidi. Tegelikult on vähegi korralikele kaablitele märgitud peale isegi nooled, mispidi neid ühendama peaks. Kui nooli pole, näitab signaali suunda kiri kaabli kestal. Iga kord, kui toorkaablirull Chordi saabub, viiakse läbi kuulamistest: kumba pidi see siis jookseb? Vähemalt kaks inimest peavad ühel nõul olema. Samasugune katse viidi läbi ka minuga. DACist võimendisse mineval kaablipaaril polnud mingusuguseid märgiseid, mis oleks võinud saata mu ajule signaali, kumba heli peaksin meeldivamaks pidama. Ometi kõlas sama kaabel üht pidi plekiselt ja klaustrofoobselt, teist pidi aga märgatavalt avaramalt, soojemalt ning musikaalsemalt.

Niisuguseid muudatusi on väga raske objektiivselt mõõta ning eksisteerib valjuhäälne hard core kogukond, kes ütleb, et mida ei saa mõõta, seda pole olemas. Liituksin nendega hea meelega, aga usun nüüd oma kõrvu rohkem. Üks võimalik seletus on järgmine: kuumast metallikämbust traati tõmmates see aegamisi jahtub ning jahtumisel moodustuvate metallikristallide omadused võivad just niimoodi elektrijuhtivust muuta, et see mõjutab kõlaritest kostvat heli.