Keilalanna maja on tema muuseum

Anne Kalda vanavanemad, kes elasid tegelikult Tallinna vanalinnas Pika tänava majas, kus nõukaajal asus kohvik Pärl, tahtsid pealinnast ära kolida. Vanaisa ema oli pärit Keila lähedalt Valingult, Keila kirik oli nende kodukirik ning nõnda ostsid nad 1930. aastate alguses Keilasse maatüki, et rajada sinna kaunis aed ning muidugi avar eramu. Mis sest, et vundamendiauku kogunes igal aastal suur hulk vett ja Meriväljal elanud sugulased soovitasid augu pigem partidele jätta. Vesi koguneb keldrisse – olenevalt aastast – seniajani, aga praegune pererahvas on sellega harjunud.

Maja on Anne Kaldale ja tema pojale Andreasele oluline, sest siin elas peale vanaema ja vanaisa ka Anne koos ema ja isaga. «Kõlab tobedana, aga tunnen ennast nagu majaga kokku kasvanud tigu, kes pole nõus siit mingi hinna eest mujale minema,» naerab perenaine.

Oht, et vanavanemate kätega ehitatud hoone pühitakse maamunalt, ähvardas nõukogude ajal. Suure, 3200-ruutmeetrise krundi kahekorruselise häärberi eest pakuti suuremeelselt kahetoalist korterit suurde kortermajja, aga Anne ema tegi kõik, mis suutis, et see saatanlik plaan läbi ei läheks. Ta nõudis, et kui vabriku Keila peenramaade vahele jäänud maja jääb korruselamute ehitajatele ette, tuleb see ükshaaval palkideks lahti võtta ning mujal püsti panna, lisaks ehitada kelder.

Ümberasustamine läinuks aga isegi nõukogude tšinovnikute meelest nii kalliks, et plaani elluviimist lükati aina edasi ning õnneks sai tänu venitamisele kurjuse impeeriumi aeg ümber. Küll aga jõuti naksata eeskujulikult hooldatud imeilusast viljapuu- ja iluaiast pool ning praegu ilutseb seal suur kortermaja, mille elanikud aeg-ajalt oma akendest kadeduse ja imetlusega aias askeldavat Annet seiravad. «Näen vahel uneski puid ja põõsaid, mis sinnapoole jäid,» tunnistab naine.

Ent maja on senini täis asju. Emotsionaalselt väärtuslikke asju ja seda eelkõige Annele enesele.

Vöö

«Täpset aastaarvu ei tea, aga see on kootud 19. sajandil ning seda on pärandatud meie suguvõsa naisliini pidi. Muster on Viljandimaalt Sürgavere ja Lahmuse kandist ning seda pärandati tütrele, kelle nimi algas A-ga. Minu nimi on Anne, ema nimi oli Aino, emaema Anna, emaemaema Ann. Emaema tuli 13-aastasena Viljandimaalt ära ja tõi selle sealt kaasa.

Selle vööga arstiti roosi, soolatüükaid ja teisi haigusi. Linased lõimed on puutumata, aga villased on otstest ära rebitud, sest just nendega arstitigi. Kui last ristiti, keriti vöö talle ümber, nii et käis iga lapsega kirikuringi ära. Mina ise pole paraku ristitud.

Kellele vöö edasi pärandub, seda veel ei tea, sest mul on poeg. Panin talle A-tähega Andreas nimeks, aga tema ei paista praegu küll tahtvat naist võtta.»