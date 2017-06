Kinnisvaraärimees Vähi noolib Keskerakonna vanalinna maja

Üheks agressiivsemaks ja edukamaks kinnisvaraostja-looja firmaks nimetatud Invego juht Kristjan-Thor Vähi jääb napisõnaliseks. «Olen vaadanud, analüüsin. Muud ei ole mul öelda,» ütles Vähi.

Võlgades Keskerakonna maja müügi teeb keeruliseks see, et erakonnale kuulub sellest ainult pool, teise poole omanik on Tallinna linn. Homsel Tallinna volikogu istungil tuleb arutlusele ettepanek müüa linna osa 1,137 miljoni euroga avalikul enampakkumisel.

Miks ei võiks linn ja Keskerakond kokku leppida, panna terve maja avalikule oksjonile ja jagada raha võrdselt, imestas mitu Postimeest nõustanud kinnisvaraettevõtjat. See jätaks asjaajamisest palju läbipaistvama mulje. Kinnistu on ekspertide hinnangul väärt 2,5 kuni kolm miljont eurot, tehinguni võidakse tõenäoliselt jõuda umbes 2,7 miljoni euroga.

Ülearu suurt õnne pole maja ostmisel oodata ei Vähil ega ükskõik kellel teisel. Eelmisel nädalal hinnati maja ehitustehnilist olukorda, tulemus teeks ettevaatlikuks iga kinnisvaraärimehe: kümme või veidi enam aastat tagasi tehtud ümberehitus on tehtud odavalt ja oskamatult. Tegijal pole olnud ettekujutust tervikust, põhimõtteliselt on lihtsalt valatud betooni, pandud elementaarne küte ja veetud uued elektrijuhtmed.

«Nüüd peaks hakkama kõike seda lahti lõhkuma, aga parandamine on sageli kallim kui uue ehitamine. Hoone seisukord on mõneti isegi halvem, kui oleks olnud siis, kui maja oleks olnud vana, lagunenud ja selles poleks üldse midagi tehtud,» tunnistas üks maja põhjalikumalt tundev inimene. «Seda on keeruline seletada inimesele, kes näeb esmapilgul ainult seda, et põrand, küttesüsteem ja juhtmed on uued.»

Kui suurt rolli võib maja müügi juures mängida see, et väidetavalt on Vähil sama kinnistu kõrval veel arendusi ja kohalike valimiste lähenedes ootab erakond kiiret tehingut ja vaba raha? Vähi lükkab need variandid külma närviga kõrvale. «See, et kellelgi võiks olla müügiga kiire, ei huvita mind. Vaatame ainult numbreid ja ratsionaalset poolt. Mingit emotsionaalselt huvi objekti omandada meil ei ole. See on objekt nagu iga teine,» ütles Vähi.

Niisiis tuleb homme Tallinna linnavolikogus jutuks linna osa müük. Seega läheb linn oma rada ja see teeb erakonna osa ostu riskantsemaks ükskõik kellele. «Kui linn ükskord oma osa müüb, siis avalikul enampakkumisel ja esimese poole ostjal tuleb arvestada, et teine pool kinnistust võib minna ükskõik kelle kätte. Siis ei saa kunagi kindel olla, millist hinda teise poole eest küsitakse,» tõdes üks kinnisvaraekspert.

Teine nentis, et oleks aus, kuid linn ja Keskerakond suudaks jõuda kokkuleppele ning panna terve kinnistu korraga avalikule oksjonile ja raha pärast pooleks jagada – kumbki müüja saaks oma noosi kätte.

«Kui Tallinna linn ja Keskerakond sooviks seda maja läbipaistvalt müüa, lepitaks kokku, et pannakse ühiselt oksjonile 50:50 osalus ilma igasuguste lisakohustusteta. Planeeringuga kinnistule lisaväärtust anda ei saa, kuna tegemist on vanalinnaga. Siis saadaks õiget turuhinda,» ütles asjatundja. «Ükskõik kes selle maja ostab, peab ta mõistma, et ripub niikuinii Keskerakonna lõa otsas, kuni see partei on pealinnas võimul. Kui linnapea oleks reformierakondlane või sotsiaaldemokraat, siis Keskerakond oma majapoolt praegu müüki tõenäoliselt ei paneks.»

Üleeile riigihalduse ministriks kinnitatud Keskerakonna endine peasekretär Jaak Aab, kes on maja müüki seni vedanud, tõdes eile, et selgus pole veel käes. «Enne, kui allkirjad pole paberil, ei saa ma midagi öelda, praegu käib jutt eellepingust. Läbirääkimised käivad ja ma ei saa isegi kinnitada nime, kellega jutud pooleli on,» ei soostunud Aab ka Vähi kui ostuhuvilise nime kinnitama. «Enne, kui pole midagi kokku lepitud, ei ole kokkulepet.»

Aab lubas, et uudis tuleb lähiajal, ja uus Keskerakonna peasekretär, endine riigihaldusminister Mihhail Korb võtab teema üle ning kohtub võimaliku ostjaga juba neil päevil. Miks aga ei suuda Tallinnas ainuvalitsev peaministripartei ja Tallinna linn kokku leppida ning maja ühiselt müüa?

«Küsimus ei ole kokkuleppele jõudmises. Pigem saab määravaks aeg. Kuna meil on erakonnana võimalus müüa oma osa eraldi ja linnal on võimalik teha sama, otsustab asjade käigu praegu ajafaktor. Linna protseduurid võtavad väga palju aega. Kui ühineksime linna enampakkumisega, võtaks müük väga palju aega ja tulemuseni jõutaks kauges sügises,» ütles Aab.

Teisisõnu vajab erakond sügisesteks kohalike omavalitsuste valimisteks kiiresti raha?

«Jah, ausalt öeldes,» tunnistas Aab, lisades, et variante veel kaalutakse ja lõplikku lahendust veel pole.