Õlut läheb enne aktsiisitõusu nagu leiba

Jüri Ratase valitsus leppis mullu novembris ametisse astudes kokku, et lahja alkoholi aktsiis peab tõusma ja palju. Kui enne seda olime harjunud 10–15-protsendiliste tõusudega, siis nüüd, 1. juulist teeb õlleaktsiis lausa 50-protsendilise hüppe. See tähendab, et levinuima pooleliitrise õlle hind võib kerkida 20–30 senti.

Nii õlletöösturid kui ka kaupmehed on aegade kõige järsemaks aktsiisitõusuks hoolega valmistunud. Poodide huvi on varuda võimalikult palju madalama maksumärgisega õlut, et saaks juulist alates oma äranägemise järgi hinda seada. Mõne hinnangu kohaselt on poed soetanud kuni poole aasta õllevaru.

«Seesugust etteostmist pole meie mäletamist mööda mitte kunagi varem olnud. See on enneolematu,» hindas Saku Õlletehase juhatuse liige Jaan Härms. Sama rääkis A. Le Coqi juht Tarmo Noop, kes ütles, et jaeketid hakkasid varusid koguma juba märtsis.

Õlletöösturite juttu kinnitab rahandusministeeriumi statistika, kust selgub, et ainuüksi aprillis laekus õlleaktsiisi eelarvesse 5,8 miljonit eurot, mis on 17,3 protsenti enam kui mullu samal ajal. Mai ja juuni kohta veel statistikat ei ole, kuid tõenäoliselt laekumine tõuseb veelgi. Samas pole muu lahja alkoholi aktsiisi kogumine märkimisväärselt suurenenud.

Ei Härms ega Noop soostunud ütlema, kui palju on nende müügimaht tänu varujatele suurenenud. «Võib-olla absoluutkogustes ei paistagi see niivõrd kõvasti silma, kuna siseturu müügimaht ja õlle tarbimine on languses,» rääkis Noop.

Mõlemad õlletehased huugavad aga sellegipoolest täistuuridel.

Õlle varumist kinnitas alkoholipoodide SuperAlko ja CityAlko keti omanikfirma Aldar Eesti. Veelgi enam, nad on hankinud lausa uut laopinda, et vana aktsiisimääraga alkohol kuhugi ära mahutada. «Koguseid ei soovi kommenteerida ja eks laovaru jätkumine sõltu sellest, kui palju ostetakse ja kas tuleb kuum suvi,» ütles keti juhatuse liige Marge Uudre.

Kogumist möönsid, kuigi märksa tagasihoidlikumat, ka kõik Eesti suuremad jaeketid.

Rimi kommunikatsioonijuht Katrin Bats selgitas, et aktsiisitõusu eel varuvad suuremad tegijad, kel vaba raha jätkub, ikka kaupa ette. «Samas ei ole tegemist väga suure kogusega, kuna meie ladu ei ole kummist,» täpsustas ta.

Selveri juhataja Kristi Lomp ütles, et nemad eriti õlut ei varu. «Varuvad ilmselt peamiselt need, kellel on oma laod või keskladu. Lisaks need, kelle jaoks alkohol moodustab müügist väga suure osa või lausa enamuse,» hindas ta. Suure varu hoidmine võib tema sõnul jaeketile lõpuks kulukam tulla kui aktsiisitõusust tekkiv hinnavahe.

Lisaks jaekettidele on 1. juuliks valmistunud laevafirmad, kes müüvad laevadel ja kruiisidel samuti suurtes kogustes alkoholi. Tallink Duty Free juhataja Aimar Pärna sõnas, et nemad on tavapärasest rohkem õlut ostnud nii mais kui ka juunis.

Olgu öeldud, et lahja alkoholi ettesoetamise statistikas ei kajastu Läti piiri ääres tegutsevad Alko1000 ja SuperAlko kauplused, kuna nemad ostavad alkoholi peamiselt Saku ja A. Le Coqi Läti sõsarfirmadelt.