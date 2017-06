Võrokas ehitab Moskva lähedal Eesti talu

«Kui hakkasin talu ehitamise plaani tegema, sõitsin kogemuste saamiseks läbi paljud Eesti talufirmad. Mulle meeldib Eesti korraldus, minu meelest olete seda teinud paremini kui Saksamaal või Taanis,» räägib Valeri (48), kelle vanaisa Robert Roigas ja vanaema Maria Kuus on mõlemad pärit Võrumaalt.

Täpsemalt on tal plaanis tuua oma Moskva ja Smolenski oblasti piiril asuvasse tallu 30 Lõuna-Eesti tõugu lehma. Sellega seoses kiidab mees Eesti tõuloomakasvatajaid ning eriti Peeter Padrikut Kehtna seemendusjaamast. Eesti farmide nimesid puistab ta sealjuures nagu varrukast. Eesti põllumehed on Venemaal endiselt au sees, vähemalt Valeri silmis.

Valeri ise alustas Venemaal talupidamist 2013. aasta suvel ehk täpselt aasta enne Euroopa Liidu vastase osalise toiduembargo kehtestamist. «Ma olin alati tahtnud põldu harida ja loomi pidada, need ongi vist Eesti geenid,» naerab kirju elukäiguga mees, kellest on nüüdseks saanud Moskva oblasti kõige tuntum eestlane.

Valeri Roigase mõne aastaga nullist üles ehitatud talukompleks on Moskva oblasti kuberneri Andrei Vorobjovi ja kohalike põllumajandusametnike üks lemmikuid. Kuberneri isikliku käsu peale anti talle soodsalt rendile 250 hektarit maad (kokku on mehel 500 hektarit maad) ning 14 miljonit rubla (200 000 eurot) tagastamatut abi piimakarja arendamiseks. «Laenud on Venemaal nii kallid, et sellega pole võimalik farmi rajada,» põhjendab ta vajadust abi järele. Lisaks väidab Valeri, et on majapidamisse investeerinud ka ligi kaks miljonit dollarit oma raha.

Vastutasuks abi eest võtab ta tihti vastu delegatsioone, keda oblasti ametnikud tema juurde toovad. Visiitide eesmärk on tutvustada eesrindlikku talunikku, kes alustas põllumajanduses nullist ning on kolme aasta jooksul riigi abiga üsna kaugele jõudnud. «Isegi kui Venemaa nüüd toidusanktsioonid ära muudab, siis meid see ei sega, sest meie rõhk on kvaliteetse toidu tootmisel, mida Euroopast niikuinii Venemaale ei tooda,» räägib Valeri, näidates oma pood-kohvikut, mis asub kohe talu väravas.

Valeri vanavanemad tutvusid praeguses Pihkva oblastis, kuhu nende vanemad olid omakorda ümber asunud Liivimaalt. Enne Teist maailmasõda elasid Robert ja Maria Roigas Velikije Luki lähedal, kus Robert oli tuletõrjeülem. Robert Roigas hukkus 1941. aasta suve lõpus Tallinna suure evakueerimise ajal sõjas Soome lahel, vanaema Maria aga evakueeriti koos lastega Kasahstani. Valeri isa oli suurtükiväeohvitser, kes teenis üle Nõukogude Liidu. Valeri ise sündis Moldova pealinnas Kišinjovis.

1991. aastal tahtis jõelaevniku haridusega Valeri Moldovast Eestisse kolida, aga rumeenlannast abikaasa oli vastu. Siis kolis Valeri perega hoopis Moskvasse ning läks Eesti saatkonda turvameheks. Ta räägib, et mäletab hästi tollaseid Eesti diplomaate: suursaadikut Jüri Kahni (1992–1995) ning Jaanus Kirimäed ja Katrin Koiki. Saatkonnas töötades hakkas ta ka eesti keelt õppima ja ta ütleb mulle üsna aktsendivabalt: «Palun andke mulle üks pudel õlut!»

«Nüüd pole muidugi kellegagi eesti keeles suhelda,» kahetseb ta. «Aga ma saan endiselt üht-teist aru.»