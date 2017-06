Priit Vene: spordis maksab ainult võit

Võita kõik mängud, kus me mängime.

Kas eurosarjas võiks olla rahul ka siis, kui saame alagrupist edasi?

Spordis maksab ainult võit. Võiduni viivad erinevad teed ja eesmärgid. Kindlasti on selle klubi üks eesmärk oma noori rohkem kaasata, iga aastaga aina rohkem. See viib aga tee võiduni aina pikemaks ja raskemaks. Eurosarjas on hea tulemus siis, kui jõuame kõrgemale välja, aga hea tulemus on ka siis, kui mängime head korvpalli ja rahvas tuleb seda saali vaatama. See on üks tähtis osa korvpallist ja teine kord isegi tähtsaim.

Miks viimasel ajal Tartu saal tühjaks jäi?

Mõni neist punktidest jäi täitmata, mis ma loetlesin.

Millal algab ettevalmistus hooajaks?

Seegi on praegu veel arutusel. Veel on ebaselge komplekteerimine ja kes komplekteeritutest koondistes osaleb. Aga töö selle nimel käib.

Olete asunud peatreeneriks väga raskel ajal. Meeskonda pole, eelarve on kokku kuivanud. Kuivõrd sellistes tingimustes on oma eesmärke üldse võimalik saavutada?

See on rohkem küsimus klubile. Aga ajad on alati rasked. Siin on ühest vastust hästi raske leida. Need rasked ajad tuleb kuidagi üle elada ja töötada selle nimel, et paremaks läheks.

Mis on teie sõnum Tartu fännidele?

Tulge korvpalli vaatama. Meie proovime teha kõik, et oma eesmärgid ellu viia. Me teeme tööd ja näeme vaeva, küll siis tuleb ka publik saali.

Olete ka U16 noormeeste korvpallikoondise abitreener. Kuivõrd need ametid üksteiste segavad?

Ajalises mõttes on raske küll, aga tuleb leida lahendus. U16 sai kunagi ammu ära lubatud. Aga meil on leitud klubiga kompromiss, et ma teen selle osa lõpuni. Kasutame rohkem Toomas Kandimaa abi ja proovime sellest välja tuua.

KOMMENTAAR

Priit Kaasik, korvpallidivisjoni juht / Kristjan Teedema

TÜ akadeemilise spordiklubi korvpallidivisjoni juht Priit Kaasik põhjendas valikut sellega, et Priit Vene on hea korvpallispetsialist ja tal on piisav kogemus. «Sealhulgas nii Eesti kui ka rahvusvahelise kogemusega ja ma usun, et ta on valmis juhtima sellist meeskonda. Meil oli kaalumisel ka teisi kandidaate nii Eestist kui ka välismaalt, aga nendest nimedest pole põhjust enam rääkida,» lausus ta.

Klubi ootab Kaasiku sõnul Venelt head ja sisukat tööd. «Tähtis on köita Tartu korvpallipublikut, köita Tartu korvpallikogukonda ja siduda oma kasvandikke. Samas tuleb püüda hoida tulemuslikkust sellisena, nagu see siiani on olnud. Neid kahte asja korraga teha ei ole kerge, aga selline loomulik noorendamine on tarvis meeskonnas läbi viia,» rääkis Kaasik.