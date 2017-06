Poliitilised võimumängud jätsid vollekoondise pika ninaga

Kultuuriminister Indrek Saare viited sellele, et alaliit on ise süüdi, kuna ei esitanud avaldust varem, ei pea paika. Avaldus esitati 8. juunil. «Valitsus koguneb uuesti neljapäeval, kuid Võrkpalliliidul oli rahaeralduse kohta kinnitust vaja esmaspäeva õhtuks. Seda ei olnud tulenevalt valitsuse tööprotseduuridest võimalik garanteerida,» selgitas Saar eile. «Võrkpalliidu kavatsus taotleda kolmanda kvalifikatsiooniringi korraldusõigust oli ootamatu ja eelarve jõudis meieni liiga hilja. Garantiid ehk blankovekslit pole paraku võimalik anda,» nentis minister.

Valitsuses oldi aga raha küsimise soovist juba varem teadlikud ja kursis sellega, et asjaga on kiire. Ja veel kord, piisanuks ka suusõnalisest nõusolekust. Euroopa alaliidule oli taotlus juba esitatud, aga see tuli kinnitada hiljemalt eile hommikul kell 9.

Kuigi alaliit püüdis ka eratoetajatelt toetusraha kokku saada, hakati kohe ka riigi võimalusi uurima. Ja valitusest tuli ses osas positiivne tagasiside, kinnitas ka alaliidu peasekretär Helen Veermäe.

«Loomulikult oli meil kiire, ent keegi ei oodanud teisipäevaks kinnitatud kirjalikku otsust. Vajasime põhimõttelist valmisolekut toetuseks ja selle põhjal oleksime saanud edasi tegusteda. Ilma finantsilise kindluseta ei tahtnud me avaldust teha,» sõnas peasekretär. «Olime algusest peale positiivselt meelestatud, sest valitsusest saime samuti positiivse indikatsiooni,» lisas ta.

Peale Eesti tahtis turniiri kodus korraldada ka Belgia ja nii oleks korraldaja selgitatud loosi teel. Aga 50 protsenti on juba väga hea võimalus. 70 000 eurot selle eest välja käia, et võrkpallurid saaksid mängida MMil, pole ju ülemäära palju? Kokku läinuks turniiri korraldamine maksma umbes 120 000 eurot.

Ja koduse turniiri eelis on tohutu, nagu näitab lähiminevik. Veel aasta aega tagasi oli suur küsimärk, kas Eesti jaksab korraldada teise ringi valikturniiri ehk seda, mis hiljuti Tallinnas toimus. Eesti alistas siin Rumeenia, Kosovo, Ungari, Montenegro ja vandus alla vaid Venemaale ning pääseski kolmandasse ringi. Ka see korraldus läks maksma umbes 120 000 eurot.

Minister Saar kinnitas samas, et kui võrkpallikoondisel läheb nii hästi, et pääsetakse ka finaalturniirile, on piisavalt aega, et vajalikud rahastamisotsused teha. «Eelmisel aastal otsustas valitsus toetada kultuuriministeeriumi ettepanekut luua 600 000 euro suurune reserv, tagamaks Eesti jalg-, korv- ja võrkpalli mees- ja naiskondadele edukate valikmängude järel lisarahastus finaalturniiridel osalemiseks. Sellest reservist on näiteks võrkpallikoondisele sellel aastal eraldatud täiendavad 200 000 eurot, et osaleda augustis Poolas toimuval finaalturniiril,» ütles Saar.

Kuna ükski teine nimetatud koondistest ei jõua suure tõenäosusega lähiajal finaalturniirile isegi EMil, on 400 000 eurot justkui tegelikult olemas. Aga mitte kasutamiseks.

Miks seekordne valiksari nii harukordne on? Mitmel põhjusel. Eesti võitleb juuli keskel koos viie meeskonnaga (Belgia, Valgevene, Hispaania, Saksamaa ja Slovakkia – M.G.) viimase MMi pileti eest. Esiteks on Eesti koondises praegu väga palju kvaliteeti ja maailmatasemel juhendaja. Teiseks on kolm tugevat Euroopa võistkonda juba MMile koha taganud (korraldajad Itaalia ja Bulgaaria ning valitsev maailmameister Poola – M.G.) ja nii on sel aastal finaalturniirile pääsemine lihtsam.

Poliitmängud teevad eriti kurvaks, sest sellist võimalust ei pruugi ühelgi Eesti suurel pallimäguvõistkonnal tulla aastakümneid. Või mitte kunagi.