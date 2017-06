Liigne müra pidurdab Raadi lasteaia rajamist

Kõrveküla-Tartu maantee äärde plaanitava uue lasteaia detailplaneering sai terviseameti Lõuna talitluse direktori Andrei Smirnovi sõnul negatiivse vastuse kahel põhjusel.

Esiteks oli lasteaed kavandatud üsna mürarikkasse piirkonda. Liiklusmüra aruanne näitas, et päeval mõõdetud müra ületas kohati lubatud 60–65 detsibelli piiri kuni 10 detsibelli võrra. «Öösel oli müra küll väiksem, aga selge on see, et öösel ei viibi lapsed lasteaias,» lausus Smirnov.

Teiseks probleemiks osutus tõik, et ligi pool plaanitava lasteaia territooriumist asub tee kaitsevööndis, mis on mõeldud teehoiu korraldamiseks ja liiklusohutuse tagamiseks.

Lisaks tekitavad möödasõitvad autod vibratsioone ja heitgaase, mis pole lasteaialaste tervisele head.

Smirnovi sõnul arutati mõne nädala eest valla esindajatega läbi teisi variante, kuhu lasteaed rajada, aga need lahendused on kallimad. Algul planeeritud kinnistul olid juba näiteks olemas veetorustik ja elekter, teiste kruntide kasutamine eeldaks selle tarvis aga kindlasti lisakulutusi.

Hea asukoht

Tartu vallavanem Aivar Soop rääkis, et Raadi lasteaia rajamiseks valiti välja maanteeäärne Kaupmehe tänava kinnistu selle soodsa asukoha tõttu: sinna on elamupiirkonnast välja ja sisse sõitvatel lapsevanematel mugav lapsi viia ning sealt tuua, samuti on läheduses bussipeatus.

Vallavanem tõi asukoha plussina välja ka energiasäästlikkuse aspekti. «Nii kulutatakse vähem kütet ja kogu seda piirkonda saastatakse vähem, aga lapsi kaugemale viies suurendaksid igasugused sõidud keskkonnareostust,» sõnas Soop.

Andrei Smirnovi sõnul võib vald kaaluda ühe variandina Kaupmehe 4 ja 6 krundile müratõkkeseina ehitamist, aga kuna praegu asub kinnistu maanteest poolteist kuni kaks meetrit allpool, peab müratõkke kõrgus olema sel juhul vähemalt viis meetrit. «Kui lasteaial oleks sellise kõrgusega tõke, siis hakkaks see meenutama Tartu vanglat,» nentis ta.

Detailplaneeringu koostajad pakkusid lahendusena välja kõrghaljastust. «Selle ajaga, kuni kõrghaljastus kasvaks, lõpetaksid lapsed vähemalt põhikooli, kui just mitte gümnaasiumi,» ütles Smirnov.

Ta lisas, et väljapakutud kõrghaljastus ei taga eriti suurel määral müra vähendamist ega kaitse vibratsiooni ja õhusaaste eest.

Lasteaed tuleb kindlasti

Aivar Soobi sõnul võeti praegu aeg maha ning mõeldakse, kuidas lasteaia rajamisega edasi minna. «Igal juhul on lasteaeda vaja ja see tuleb,» kinnitas ta.

Raadile on plaanis rajada kuue rühmaga lasteaed, mis mahutab 144 last. Soop avaldas lootust, et hoolimata seisakust avab uus lasteaed juba järgmise aasta lõpus uksed, sest lapsi sünnib Raadi piirkonnas järjest juurde ning uue asutuse järele on suur vajadus. Praegu tegutseb Raadil lastehoid ning osa lapsi käib iga päev Kõrveküla lasteaias.